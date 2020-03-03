- 07:45 Танцы на пилоне и массаж при свечах: чем удивили участницы первой вечеринки «Холостяка-10»
- 07:34 Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок: в ОП сделали громкое заявление
- 07:32 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 22-го тура УПЛ
- 07:18 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.7 марта 2020
- 07:17 С 8 Марта: нежные поздравления и лучшие открытки для любимой женщины
- 07:15 Тепло, но сыро: синоптики дали “дождливый” прогноз погоды на выходные
- 06:25 В Житомире нашли застреленным известного волонтера, бойца АТО
- 05:55 Fitch подтвердило рейтинг Украины: почему это важно
- 05:25 Кулеба назвал вероятную дату проведения встречи в "нормандском" формате
- 04:56 Идет на спад: за сутки коронавирусом в Китае заразились 99 человек
- 04:35 Была такой милашкой: священнослужитель женился на мужчине, приняв его за девушку
- 03:50 Названы 3 лучших напитка при диабете, предотвращающие колебания сахара в крови
С 8 Марта: нежные поздравления и лучшие открытки для любимой женщины
Если вы уже поздравили с 8 Марта коллег, то пора задуматься над тем, как порадовать самую любимую женщину.
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые понравятся вашим возлюбленным — и девушкам, и женам.
Ты прекрасней всех цветов,
Солнца, моря, облаков.
Ты мой ангел, ты мой свет,
Никого нужнее нет!
В этот светлый день весны
Стань счастливее всех ты.
Нежности, тепла, любви,
Чтоб не знала ты тоски!
Хочешь, сердце подарю?
Ведь я так тебя люблю.
Тебя просто обожаю.
С 8 Марта поздравляю!
***
С 8 Марта поздравляю
Я тебя, любимая!
Люблю, целую, обнимаю,
Ты — самая красивая!
Желаю праздника в душе,
Чтоб было радостно тебе
С улыбкой каждый день встречать,
Счастливо жить, не унывать!
***
Нежная, любимая,
Славная моя,
С 8 Марта, милая!
Я люблю тебя.
Пусть в глазах сияют
Мириады звёзд,
Мир ответ подарит
На любой вопрос.
Нежность мягкой лапкой
Гладит по запястью:
Если будешь плакать —
То всегда от счастья!
***
Моя любимая, очаровательная, самая красивая и нежная, внимательная и заботливая, отзывчивая и понимающая, умеющая выслушать и поддержать, прекрасная и мною обожаемая девочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Оставайся собой, дари улыбку, будь счастливой, легкой и окрыленной! Люблю тебя, моя идеальная!
***
Как же ты похожа на весну,
Милая, любимая, родная.
Отражают неба вышину
Глазки твои, светом согревая.
Нежный голосок звенит ручьем,
Ты мне даришь пыл и вдохновенье,
Сил подъем, восторг и красоту,
Смысл жизни, радость и волненье.
С 8 Марта, солнышко, тебя!
Царствуй в моем сердце безраздельно,
Ласковой улыбкой согревай.
Помни: обожаю беспредельно.
Также рекомендуем посмотреть подборку поздравлений для мамы, бабушки и других родственниц.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...