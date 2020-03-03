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С 8 Марта: нежные поздравления и лучшие открытки для любимой женщины

Если вы уже поздравили с 8 Марта коллег, то пора задуматься над тем, как порадовать самую любимую женщину.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые понравятся вашим возлюбленным — и девушкам, и женам.

Ты прекрасней всех цветов,

Солнца, моря, облаков.

Ты мой ангел, ты мой свет,

Никого нужнее нет!

В этот светлый день весны

Стань счастливее всех ты.

Нежности, тепла, любви,

Чтоб не знала ты тоски!

Хочешь, сердце подарю?

Ведь я так тебя люблю.

Тебя просто обожаю.

С 8 Марта поздравляю!

***

С 8 Марта поздравляю

Я тебя, любимая!

Люблю, целую, обнимаю,

Ты — самая красивая!

Желаю праздника в душе,

Чтоб было радостно тебе

С улыбкой каждый день встречать,

Счастливо жить, не унывать!

***

Нежная, любимая,

Славная моя,

С 8 Марта, милая!

Я люблю тебя.

Пусть в глазах сияют

Мириады звёзд,

Мир ответ подарит

На любой вопрос.

Нежность мягкой лапкой

Гладит по запястью:

Если будешь плакать —

То всегда от счастья!

***

Моя любимая, очаровательная, самая красивая и нежная, внимательная и заботливая, отзывчивая и понимающая, умеющая выслушать и поддержать, прекрасная и мною обожаемая девочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Оставайся собой, дари улыбку, будь счастливой, легкой и окрыленной! Люблю тебя, моя идеальная!

***

Как же ты похожа на весну,

Милая, любимая, родная.

Отражают неба вышину

Глазки твои, светом согревая.

Нежный голосок звенит ручьем,

Ты мне даришь пыл и вдохновенье,

Сил подъем, восторг и красоту,

Смысл жизни, радость и волненье.

С 8 Марта, солнышко, тебя!

Царствуй в моем сердце безраздельно,

Ласковой улыбкой согревай.

Помни: обожаю беспредельно.

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