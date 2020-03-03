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Общество и люди

С 8 Марта: нежные поздравления и лучшие открытки для любимой женщины

7:17 7 марта 2020 64
С 8 Марта
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Если вы уже поздравили с 8 Марта коллег, то пора задуматься над тем, как порадовать самую любимую женщину.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые понравятся вашим возлюбленным — и девушкам, и женам.

8 Марта

С 8 Марта

Ты прекрасней всех цветов,
Солнца, моря, облаков.
Ты мой ангел, ты мой свет,
Никого нужнее нет!

В этот светлый день весны
Стань счастливее всех ты.
Нежности, тепла, любви,
Чтоб не знала ты тоски!

Хочешь, сердце подарю?
Ведь я так тебя люблю.
Тебя просто обожаю.
С 8 Марта поздравляю!

С 8 Марта

***
С 8 Марта поздравляю
Я тебя, любимая!
Люблю, целую, обнимаю,
Ты — самая красивая!

Желаю праздника в душе,
Чтоб было радостно тебе
С улыбкой каждый день встречать,
Счастливо жить, не унывать!

С 8 Марта

***
Нежная, любимая,
Славная моя,
С 8 Марта, милая!
Я люблю тебя.

Пусть в глазах сияют
Мириады звёзд,
Мир ответ подарит
На любой вопрос.

Нежность мягкой лапкой
Гладит по запястью:
Если будешь плакать —
То всегда от счастья!

С 8 Марта

***
Моя любимая, очаровательная, самая красивая и нежная, внимательная и заботливая, отзывчивая и понимающая, умеющая выслушать и поддержать, прекрасная и мною обожаемая девочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Оставайся собой, дари улыбку, будь счастливой, легкой и окрыленной! Люблю тебя, моя идеальная!

С 8 Марта

***
Как же ты похожа на весну,
Милая, любимая, родная.
Отражают неба вышину
Глазки твои, светом согревая.

Нежный голосок звенит ручьем,
Ты мне даришь пыл и вдохновенье,
Сил подъем, восторг и красоту,
Смысл жизни, радость и волненье.

С 8 Марта, солнышко, тебя!
Царствуй в моем сердце безраздельно,
Ласковой улыбкой согревай.
Помни: обожаю беспредельно.

С 8 Марта

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