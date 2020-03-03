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Общество и люди

Поздравления с наступающим 8 Марта и красивые открытки

16:17 6 марта 2020 49
8 Марта
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

8 Марта уже очень близко. Мужчины успели поздравить коллег-женщин, ученики — учителей. Но поздравлений много не бывает.

«ФАКТЫ» собрали универсальные поздравления с этим праздником.

8 Марта

В преддверии 8 Марта
Желаю солнца и весны,
Неугомонных птичьих трелей,
Любви, надежды, красоты.

Весеннего вам обновления,
И радости, и волшебства,
Приподнятого настроения —
Сегодня, завтра и всегда!

8 Марта

8 Марта

***
Поздравляю с наступающим 8 Марта и хочу пожелать чудесных мгновений в жизни, сладостных пробуждений, мечтательных снов, добрых встреч, приятных комплиментов, незабываемых событий, счастливых надежд, весёлых историй, потрясающих идей и впечатляющих романтических приключений!

8 Марта

***
8 — символ бесконечности. Поэтому в преддверии очаровательного праздника всех женщин хочу пожелать бесконечной любви, счастья, радости и прекрасного настроения!
8 Марта

***
С наступающим 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми: прекрасными, добрыми, любимыми, сказочными, творческими, уверенными в себе, здоровыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!

8 Марта

***
С наступающим, девчата!
Всем вам серебра и злата,
Принцев на белом коне,
Поцелуев при луне,
Восхищения, улыбок,
В жизни избежать ошибок.
И заботливых вам рук.
От любви лишь сердца стук!
Всем прибавки вам в зарплате
И с иголочки одежд.
Быть всегда при всем параде.
Исполнения надежд!

8 Марта

***
С наступающим, милые дамы!
Будьте счастливы вы и желанны,
Пусть весна только радость приносит,
Ведь душа обновления просит.

Вам — здоровья, успехов, везения,
Избавляйтесь от бед, огорчения.
И, конечно, любви бесконечной,
Жизни яркой, веселой, беспечной.

8 Марта

Ранее мы публиковали поздравления маме, сестре и другим родственницам.

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