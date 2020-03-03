Поздравления с наступающим 8 Марта и красивые открытки

Общество и люди

8 Марта уже очень близко. Мужчины успели поздравить коллег-женщин, ученики — учителей. Но поздравлений много не бывает.

«ФАКТЫ» собрали универсальные поздравления с этим праздником.

В преддверии 8 Марта

Желаю солнца и весны,

Неугомонных птичьих трелей,

Любви, надежды, красоты.

Весеннего вам обновления,

И радости, и волшебства,

Приподнятого настроения —

Сегодня, завтра и всегда!

***

Поздравляю с наступающим 8 Марта и хочу пожелать чудесных мгновений в жизни, сладостных пробуждений, мечтательных снов, добрых встреч, приятных комплиментов, незабываемых событий, счастливых надежд, весёлых историй, потрясающих идей и впечатляющих романтических приключений!

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8 — символ бесконечности. Поэтому в преддверии очаровательного праздника всех женщин хочу пожелать бесконечной любви, счастья, радости и прекрасного настроения!



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С наступающим 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми: прекрасными, добрыми, любимыми, сказочными, творческими, уверенными в себе, здоровыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!

***

С наступающим, девчата!

Всем вам серебра и злата,

Принцев на белом коне,

Поцелуев при луне,

Восхищения, улыбок,

В жизни избежать ошибок.

И заботливых вам рук.

От любви лишь сердца стук!

Всем прибавки вам в зарплате

И с иголочки одежд.

Быть всегда при всем параде.

Исполнения надежд!

***

С наступающим, милые дамы!

Будьте счастливы вы и желанны,

Пусть весна только радость приносит,

Ведь душа обновления просит.

Вам — здоровья, успехов, везения,

Избавляйтесь от бед, огорчения.

И, конечно, любви бесконечной,

Жизни яркой, веселой, беспечной.

Ранее мы публиковали поздравления маме, сестре и другим родственницам.

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