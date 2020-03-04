8 Марта: лучшие открытки и поздравления с Международным женским днем

Общество и люди

Если женщина, которую вы хотите поздравить с 8 Марта, далеко, не расстраивайтесь, а просто отправьте ей письмо с открыткой.

А «ФАКТЫ» собрали для вас самые красивые открытки и пожелания.

Восьмое марта к нам спешит,

Чтоб расцвели сады кругом,

Пускай весна вас одарит

Цветением, счастьем и теплом,

Пусть все сбываются желания,

Душа пусть радостно поет,

Пускай весеннее дыхание

Добро и радость принесет!

***

С наступающим праздником весенним,

В день Восьмого марта — успеха, добра,

Настроения прекрасного, удачи и везения,

Пусть весна вам улыбается сегодня и всегда!

Мира, светлых дней, улыбок ярких,

А в день 8 Марта — веселья и подарков!

***

Восьмое марта уже мчится,

Пускай хорошее случится.

Вам радости, любви, тепла,

Чтобы душа всегда цвела.

Про слёзы, горести забудьте,

Счастливыми всегда вы будьте.

С наступающим сердечно поздравляю,

Всего лучшего вам я желаю!

***

Добрей тебя на свете не найти,

Ты щедро людям сердце раздаешь,

И каждому, кто на твоем пути,

Всегда ты слово доброе найдешь,

Поможешь тем, кто вдруг в беду попал,

Теплом согреешь каждую слезинку,

Кто в жизни потерялся и пропал,

Укажешь к счастью светлую тропинку.

В 8 Марта все цветы — тебе,

И до земли поклон, и верность наша,

Счастливых, ясных дней тебе в судьбе,

Всегда пусть будет полной жизни чаша!

***

8 Марта признаемся мы,

Что женщины править миром должны.

Женщина — это нежность и ласка,

Женщина — это волшебная сказка.

Женщина — крик первый младенца,

Она половинка нашего сердца.

Это огонь пылающей страсти,

Наш оберег от бед и несчастий.

Женщина — это печаль матерей,

Что ждут, не дождутся в гости детей.

Прошедшая путь через боль, через кровь,

Женщина, кто ты? Я — жизнь и любовь.

***

Мимозы, розы и тюльпаны,

Такой красивый, нежный день,

И женщины вокруг счастливы,

Вся грусть ушла сегодня в тень.

Тебе сегодня пожелаю,

Чтоб ты счастливою была,

Чтобы не знала зла и боли,

Чтоб берегла себя всегда!

Чтоб на душе спокойно было,

Чтоб верила в себя всегда,

Чтоб все плохое отступило,

С весенним, женским днем тебя!

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