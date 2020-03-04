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8 Марта: лучшие открытки и поздравления с Международным женским днем
Если женщина, которую вы хотите поздравить с 8 Марта, далеко, не расстраивайтесь, а просто отправьте ей письмо с открыткой.
А «ФАКТЫ» собрали для вас самые красивые открытки и пожелания.
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Восьмое марта к нам спешит,
Чтоб расцвели сады кругом,
Пускай весна вас одарит
Цветением, счастьем и теплом,
Пусть все сбываются желания,
Душа пусть радостно поет,
Пускай весеннее дыхание
Добро и радость принесет!
***
С наступающим праздником весенним,
В день Восьмого марта — успеха, добра,
Настроения прекрасного, удачи и везения,
Пусть весна вам улыбается сегодня и всегда!
Мира, светлых дней, улыбок ярких,
А в день 8 Марта — веселья и подарков!
***
Восьмое марта уже мчится,
Пускай хорошее случится.
Вам радости, любви, тепла,
Чтобы душа всегда цвела.
Про слёзы, горести забудьте,
Счастливыми всегда вы будьте.
С наступающим сердечно поздравляю,
Всего лучшего вам я желаю!
***
Добрей тебя на свете не найти,
Ты щедро людям сердце раздаешь,
И каждому, кто на твоем пути,
Всегда ты слово доброе найдешь,
Поможешь тем, кто вдруг в беду попал,
Теплом согреешь каждую слезинку,
Кто в жизни потерялся и пропал,
Укажешь к счастью светлую тропинку.
В 8 Марта все цветы — тебе,
И до земли поклон, и верность наша,
Счастливых, ясных дней тебе в судьбе,
Всегда пусть будет полной жизни чаша!
***
8 Марта признаемся мы,
Что женщины править миром должны.
Женщина — это нежность и ласка,
Женщина — это волшебная сказка.
Женщина — крик первый младенца,
Она половинка нашего сердца.
Это огонь пылающей страсти,
Наш оберег от бед и несчастий.
Женщина — это печаль матерей,
Что ждут, не дождутся в гости детей.
Прошедшая путь через боль, через кровь,
Женщина, кто ты? Я — жизнь и любовь.
***
Мимозы, розы и тюльпаны,
Такой красивый, нежный день,
И женщины вокруг счастливы,
Вся грусть ушла сегодня в тень.
Тебе сегодня пожелаю,
Чтоб ты счастливою была,
Чтобы не знала зла и боли,
Чтоб берегла себя всегда!
Чтоб на душе спокойно было,
Чтоб верила в себя всегда,
Чтоб все плохое отступило,
С весенним, женским днем тебя!
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