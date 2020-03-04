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Общество и люди

8 Марта: лучшие открытки и поздравления с Международным женским днем

18:14 7 марта 2020 42
8 Марта
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Если женщина, которую вы хотите поздравить с 8 Марта, далеко, не расстраивайтесь, а просто отправьте ей письмо с открыткой.

А «ФАКТЫ» собрали для вас самые красивые открытки и пожелания.

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Открытки с 8 Марта

8 Марта

Восьмое марта к нам спешит,
Чтоб расцвели сады кругом,
Пускай весна вас одарит
Цветением, счастьем и теплом,
Пусть все сбываются желания,
Душа пусть радостно поет,
Пускай весеннее дыхание
Добро и радость принесет!

Открытки с 8 Марта

***
С наступающим праздником весенним,
В день Восьмого марта — успеха, добра,
Настроения прекрасного, удачи и везения,
Пусть весна вам улыбается сегодня и всегда!
Мира, светлых дней, улыбок ярких,
А в день 8 Марта — веселья и подарков!

8 Марта

Открытки с 8 Марта

***
Восьмое марта уже мчится,
Пускай хорошее случится.
Вам радости, любви, тепла,
Чтобы душа всегда цвела.

Про слёзы, горести забудьте,
Счастливыми всегда вы будьте.
С наступающим сердечно поздравляю,
Всего лучшего вам я желаю!

Открытки с 8 Марта

***
Добрей тебя на свете не найти,
Ты щедро людям сердце раздаешь,
И каждому, кто на твоем пути,
Всегда ты слово доброе найдешь,
Поможешь тем, кто вдруг в беду попал,
Теплом согреешь каждую слезинку,
Кто в жизни потерялся и пропал,
Укажешь к счастью светлую тропинку.
В 8 Марта все цветы — тебе,
И до земли поклон, и верность наша,
Счастливых, ясных дней тебе в судьбе,
Всегда пусть будет полной жизни чаша!

Открытки с 8 Марта

***
8 Марта признаемся мы,
Что женщины править миром должны.
Женщина — это нежность и ласка,
Женщина — это волшебная сказка.

Женщина — крик первый младенца,
Она половинка нашего сердца.
Это огонь пылающей страсти,
Наш оберег от бед и несчастий.

Женщина — это печаль матерей,
Что ждут, не дождутся в гости детей.
Прошедшая путь через боль, через кровь,
Женщина, кто ты? Я — жизнь и любовь.

Открытки с 8 Марта

***
Мимозы, розы и тюльпаны,
Такой красивый, нежный день,
И женщины вокруг счастливы,
Вся грусть ушла сегодня в тень.

Тебе сегодня пожелаю,
Чтоб ты счастливою была,
Чтобы не знала зла и боли,
Чтоб берегла себя всегда!

Чтоб на душе спокойно было,
Чтоб верила в себя всегда,
Чтоб все плохое отступило,
С весенним, женским днем тебя!

Открытки с 8 Марта

8 Марта

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