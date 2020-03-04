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Спорт

Свитолина прервала ужасную серию победой на турнире в Мексике (видео)

7:04 4 марта 2020 92
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая в обновленном рейтинге WTA седьмую строчку, с победы стартовала на турнире в мексиканском Монтеррее с призовым фондом чуть более 250 тысяч долларов.

Наша соотечественница, которая до этого проиграла три подряд поединка на разных турнирах, встречалась в первом круге с Данкой Ковинич из Черногории (88-я), которую ранее дважды обыгрывала в Стамбуле в 2014-м и Боготе в 2015-м. Не испытала Элина проблем и на этот раз, склонив чашу весов в свою пользу в двух сетах — 6:3, 6:2.

«Сегодня я качественно отыграла этот матч, хорошо сыграла на подаче, что придавало мне много уверенности. Я в предвкушении от выступления в Мексике. Здорово выиграть здесь свой первый матч. Когда ты лидер посева, то это немного добавляет давления, но я стараюсь к каждому матчу относиться как к последнему, каждый матч много для меня значит», — отметила в послематчевом комментарии Элина.

Преодолела стартовый раунд на турнире еще одна украинка Катерина Бондаренко. 33-летняя киевлянка, занимающая 404-е место в женском рейтинге, добыла волевую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормой (79-я) — 4:6, 6:0, 6:2.

За преодоление первого круга наши соотечественницы гарантировали себе 3600 долларов призовых. Во втором раунде Свитолину ожидает встреча с белоруской Ольгой Говорцовой (142-я), а Бондаренко сразится со шведкой Ребеккой Петерсон (45-я).

Добавим, что Свитолина успешно преодолела в Монтеррее стартовый круг в парном разряде. Одесситка вместе с британкой Йоханной Контой обыграли итальяно-чилийскую пару Эррани/Сегель — 7:6 (5), 6:3, и теперь встретятся с чешским дуэтом Боузкова/Ворачова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина возмутила сеть фотографией из ванной, где она сидит в воде с нарезанными фруктами.

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