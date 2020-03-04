В Киеве вводят студенческие е-билеты (фото)

Общество и люди

В общественном транспорте Киева с 1 апреля переходят на единый способ оплаты проезда, вводятся новые электронные проездные. Столичные пенсионеры уже давно пользуются «Карточкой киевлянина», которая поменяла дизайн, а для школьников в тестовом режиме внедряют ученический билет. Для студентов также создают е-билеты.

Как объяснили в столичном департаменте информационно-коммуникационных технологий, чтобы у студентов появились электронные билеты, администрации каждого вуза следует составить и вовремя представить техтребования к своим будущим карточкам. Вузы получили инструкции, по которым должны сами заказать эти е-билеты, связанные с внедряемой системой. Карта имеет чип и будет служить одновременно и удостоверением, и е-билетом. Нужно правильно организовать процесс заказа новых карточек, чтобы с их помощью студенты получали возможность льготного проезда: подключенная система позволяет владельцу карточки приобретать поездки на студенческий е-билет (с чипом) с 50-процентной скидкой.

С 1 апреля е-билет (Kyiv Smart Card) будет действовать в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке. Разовый проезд возможен лишь с QR-билетом в бумажном или электронном виде (сгенерированном на смартфоне). А пополнение на 50 поездок е-билета дает возможность сэкономить 1,5 гривни на оплате каждой поездки. Также с апреля вводятся новые проездные на разное количество поездок. Как ранее писали «ФАКТЫ», в Киеве добровольцы уже тестируют синий е-билет и в течение месяца будут рассказывать, как работает Kyiv Smard Card. А на станциях метро, где можно купить е-билет, уже не продают зеленые карточки.

Напомним, что по ссылке или по телефону горячей транспортной линии (044) 366−55−55 можно получить более детальную информацию о работе е-билета.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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