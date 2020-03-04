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Зверское убийство во Львове: парень зарезал свою мать и тетку (фото)

11:16 4 марта 2020 879
Окровавленный дом
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Жестокое двойное убийство произошло во вторник, 3 марта, во Львове. К правоохранителям поступила информация о том, что 58-летняя женщина не отвечает на телефонные звонки и не выходит на работу. По указанному адресу, в многоэтажку на улице Научной, прибыл экипаж патрульной службы. С разрешения родственников правоохранители зашли в квартиру, где обнаружили тела двух женщин с многочисленными ножевыми ранениями. Как сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области, погибшими оказались жительницы этой квартиры 58 и 56 лет.

- Также в квартире находился пьяный 23-летний сын одной из погибших женщин. Вторая жертва была его теткой. Следственно-оперативная группа установила, что именно он нанес ножевые ранения, — уточнил начальник областного главка полиции Василий Виконский.

Злоумышленник задержан. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Молодому человеку грозит пожизненное заключение. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд в Закарпатье вынес суровый приговор брату и сестре, которые убили мать и выбросили тело в реку.

А во Львовской области к пожизненному заключению была приговорена 50-летняя женщина за жестокое убийство трех человек, в том числе ребенка.

Также «ФАКТЫ» писали, что в Индии маньяк зверски забил, а затем расчленил собственную мать.

Фото Игоря Зинкевича — «Варта-1»

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Зверское убийство во Львове: парень зарезал свою мать и тетку (фото)

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