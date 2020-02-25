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- 09:28 Неожиданная дружба собаки и хорька умилила сеть
Неожиданная дружба собаки и хорька умилила сеть (фото, видео)
Сеть умилила неожиданная дружба между собакой и хорьком. Жительница Вильнюса Диана Гриб принесла домой нового питомца, не зная, как на него отреагирует ее овчарка Нова. Однако беспокойство оказалось напрасным — Нова буквально влюбилась в хорька по кличке Пакко и приветствовала его, вручив ему свою любимую игрушку.
Поначалу Пакко деловито осваивался на новом месте и игнорировал собаку. Однако она ходила за ним по пятам, и в конце концов он ею заинтересовался. Они отлично поладили и теперь все делают вместе — играют, едят, спят.
Как пишет издание Metro, Диана много лет мечтала завести хорька, поскольку они очень забавные зверьки — настоящие «клоуны мира животных».
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