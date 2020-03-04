- 12:31 Отставка Гончарука: в Раде зарегистрировали проект постановления
- 12:28 Стало известно, где разместили жену инфицированного коронавирусом украинца
- 12:28 День ангела Ольги: лучшие поздравления и открытки для именинниц
- 12:22 Коронавирус в Великобритании: Джонсон готов задействовать военных
- 12:11 В аэропорту Франкфурта-на-Майне заметили американского фаната «Новороссии»: в сеть попали фото
- 12:05 В «Слуге народа» рассказали, какие министры могут сохранить должности после «перезагрузки» Кабмина
- 12:02 Новая песня alyona alyona стала саундтреком к фильму
- 11:52 Есть ли жизнь на Марсе: фото странной дыры на поверхности планеты взволновало ученых
- 11:48 Отразил 5 пенальти: вратарь-герой из 4-го дивизиона вывел свою команду в полуфинал Кубка Германии
- 11:42 Доллар по 25, евро по 28: что происходит с курсом валют
- 11:37 В ЕС приняли решение по санкциям против России
- 11:27 Подозревают пневмонию? Появились неоднозначные данные о состоянии зараженного коронавирусом украинца
Коронавирус в Великобритании: Джонсон готов задействовать военных
В среду, 4 марта, министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подтвердил первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Пациент был госпитализирован в городе Зеленая Гура, расположенном на западе республики. Его состояние оценивается как хорошее.
По данным на 4 марта, во всем мире было зафиксировано 93 526 случаев заражения коронавирусом. Умерли 3 204 пациента. Выздоровел 51 031 человек. В тяжелом или критическом состоянии находятся 6 772 зараженных. В Китае эпидемия пошла на спад. За 3 марта был зафиксирован всего 131 новый случай. Это самый маленький показатель за все время эпидемии.
Зато резко возросло число зараженных в Южной Корее. Власти обвиняют в этом секту «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи», лидер которой Ли Ман Хи отказался временно отменить массовые обряды. Это привело к тому, что члены секты стали главными распространителями COVID-19. Против Ли Ман Хи и 11 его ближайших помощников подан судебный иск. Их обвиняют в убийстве, причинении вреда и нарушении закона о контроле за распространением инфекционных заболеваний. 88-летний лидер секты провел пресс-конференцию, в ходе которой принес свои извинения и опустился на колени. В Южной Корее коронавирус был выявлен у 5 621 человека, 33 пациента скончались.
Власти разных стран продолжают вводить жесткие меры, призванные остановить эпидемию. COVID-19 обнаружен уже в 81 государстве, включая Украину. Наибольшее число зараженных зафиксировано в Китае, Южной Корее, Италии (2 502 человека) и Иране (2 336 человек).
Авиакомпания British Airways отменила пассажирские рейсы в США и обратно. Британское правительство 3 марта обнародовало план противодействия коронавирусу. На данный момент в стране зафиксирован 51 случай. Коронавирус внес коррективы даже в наряд королевы Елизаветы II. По прогнозам специалистов, эпидемия может затронуть 20 процентов трудоспособного населения Британии, то есть каждый пятый. Премьер-министр Борис Джонсон готов использовать военных в борьбе с COVID-19. В случае необходимости будут отменяться массовые мероприятия, включая футбольные матчи. Рассматривается вопрос о временном закрытии кинотеатров.
Кинотеатры несут сейчас значительные убытки по всему миру. В Китае их закрыли уже в середине февраля. Киностудии раздумывают над тем, как изменить график премьер, чтобы уменьшить потери. По самым скромным прогнозам, из-за коронавируса кинопрокатчики во всем мире не досчитаются в 2020 году не менее 5 миллиардов долларов. Поклонники Джеймса Бонда призывают перенести запланированную премьеру 25-го фильма об агенте 007 с начала апреля на лето.
В Германии отменили Международную книжную ярмарку в Лейпциге. В Швейцарии отказались от проведения Международного автосалона в Женеве.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный санитарный врач Украины сделал тревожное заявление о распространении коронавируса в нашей стране.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.