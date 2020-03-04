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Продала дом и прячется: в России узнали новости о больной Заворотнюк

14:50 4 марта 2020 820
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк может прятаться не в Италии, как писалось ранее, а в Москве.

К такому выводу пришли журналисты сайта «Вести Подмосковья».

Они опросили соседей и знакомых актрисы и утверждают, что свой дом под Москвой звезда «Моей прекрасной няни» продала.

По информации СМИ, деньги понадобились актрисе, чтобы отдать долги и лечиться. Сейчас вся семья Заворотнюк якобы переехала в московскую квартиру.

Родственники актрисы даже перестали приходить на кладбище в Анкудиново, где до этого бывали очень часто. «Но сотрудники кладбища получают деньги на карту за уборку территории», — говорится в материале.

Также журналисты считают, что и сама Заворотнюк находится в квартире в центре Москвы. Хотя они не исключают, что актриса полетела лечится в Италию. Но тогда, подчеркивается в материале, у звезды было не столь страшное заболевание.

Напомним, что в Италию отправилась и старшая дочь Заворотнюк. В России даже опасались, что девушка может заразиться коронавирусом.

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