Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию, — СМИ

Шоу-бизнес

Поездка дочери Анастасии Заворотнюк Анны в Италию, возможно, вовсе и не стала «напрасной тратой денег», а была подчинена благородной цели излечения «прекрасной няни» от тяжкого недуга.

Такой вывод можно сделать из сообщения ряда источников, что Анастасия уехала на лечение в Италию, пишет сайт «Дни.ру».

Утверждается, что именно под горячим солнцем Апеннин актриса в данный момент проходит реабилитацию после перенесённых операций и лечения от тяжелого недуга. В Европе, как известно, применяются передовые методы, которые дают больным большие шансы на выздоровление.

Как узнали журналисты, лечение звезды сериала «Моя прекрасная няня» за границей могла оплатить фигуристка Наоми Ланг. Спортсменка является бывшей возлюбленной Петра Чернышева, мужа актрисы.

Такой вывод ряд изданий сделал после трогательного поста девушки в Сети, где она делится воспоминаниями о Чернышеве и намекает на скорую встречу с фигуристом.

Впрочем, это скорее версия — пока нет официального подтверждения того, что Ланг оказала семье Заворотнюк материальную помощь. Тем более, что у Анастасии есть много состоятельных друзей, готовых прийти на помощь, и непонятно, зачем бы Пётр стал принимать помощь от экс-невесты?

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в январе Заворотнюк и Чернышеву вручили премию «Самая крепкая пара». Изначально этот приз достался чете Стриженовых, но они передали свою победу в номинации актрисе и её мужу. Гости церемонии поддержали Анастасию, переживающую сейчас очень трудный период в жизни. К слову, на странице в соцсетях, созданной для опровержения фейковых новостей об актрисе, пока не опровергли сообщения об её отъезде в Италию.

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