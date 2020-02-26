24.43 / 24.66 26.47 / 26.81
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В России боятся за жизнь дочери Анастасии Заворотнюк

12:11 26 февраля 2020 384
Дочь Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анну Заворотнюк-Стрюкову, которую ранее в России критиковали за поездку в Италию, внезапно начали хвалить и даже волноваться за нее.

Поклонники звезды «Моей прекрасной няни» решили, что ее дочь специально полетела в Рим, чтобы помолиться за здоровье матери в Сикстинской капелле. Но сейчас они считают, что Анна рискует жизнью ради матери, ведь в Италии значительно выросло число заразившихся коронавирусом COVID-19.

«Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк», — пишет сайт Дни.ру (именно тот, работников которого проклинали родственники больной актрисы).

Кстати, российское издание «Собеседник» пишет, что и сама Анастасия Заворотнюк скоро переедет в Европу. Сообщила изданию об этом ясновидящая Кажетта, звезда шоу «Битва экстрасенсов», которую в «Собеседники» считают надежным источником.

Напомним, что ранее Сергей Соседов сообщил не очень утешительные новости о здоровье Заворотнюк.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Монтян

"Донецк чист, а Киев — помойка": Монтян жестко ответили после поездки к боевикам "ДНР"

Дочь Заворотнюк

В России боятся за жизнь дочери Анастасии Заворотнюк

Полицейские

В Киеве нашли застреленным известного бизнесмена

Приходько

Украинскую певицу полиция выгнала из Лувра (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер