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В России боятся за жизнь дочери Анастасии Заворотнюк
Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анну Заворотнюк-Стрюкову, которую ранее в России критиковали за поездку в Италию, внезапно начали хвалить и даже волноваться за нее.
Поклонники звезды «Моей прекрасной няни» решили, что ее дочь специально полетела в Рим, чтобы помолиться за здоровье матери в Сикстинской капелле. Но сейчас они считают, что Анна рискует жизнью ради матери, ведь в Италии значительно выросло число заразившихся коронавирусом COVID-19.
«Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк», — пишет сайт Дни.ру (именно тот, работников которого проклинали родственники больной актрисы).
Кстати, российское издание «Собеседник» пишет, что и сама Анастасия Заворотнюк скоро переедет в Европу. Сообщила изданию об этом ясновидящая Кажетта, звезда шоу «Битва экстрасенсов», которую в «Собеседники» считают надежным источником.
Напомним, что ранее Сергей Соседов сообщил не очень утешительные новости о здоровье Заворотнюк.
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