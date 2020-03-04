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Кейт Миддлтон вышла в старом пальто, которое носила еще в статусе девушки принца Уильяма (фото, видео)
Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон продолжают свою поездку по Ирландии, которую начали 3 марта. Супруги посетили Национальный центр психического здоровья молодежи в Дублине, а также жилой центр в графстве Килдэр, который опекает благотворительная организация Extern. Здесь проживают молодые люди, которым пришлось толкнуться с проблемами наркомании и бездомности. Герцог и герцогиня Кембриджская помогли местным обитателям приготовить обед. Позже высокие гости отправятся на ферму в графство Мит.
Кейт, как пишет издание The Mirror, была в кремовом пальто бренда Reiss. Этот предмет одежды она носила еще 12−13 лет назад, когда была в статусе девушки принца Уильяма. Так, в этом пальто Кейт в 2008 году сопровождала своего бойфренда на церемонию выпуска в военной академии. Пара официально обручилась лишь в 2010 году.
Для выхода в Ирландии мать троих детей также надела черные облегающие джинсы, черную в белый горошек шелковую блузку и черные ботинки.
At Savannah House The Duke and Duchess of Cambridge joined young people supported by @Extern1978 for a spot of cooking the charity provides a safe space to support vulnerable young people and families who are going through challenging times #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/Y3pTErBY6U— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 4, 2020
Накануне, как писали «ФАКТЫ», Кейт блистала в изумрудно-зеленом мерцающем платье от «Жены вампира».
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Кейт Миддлтон вышла в старом пальто, которое носила еще в статусе девушки принца Уильяма (фото, видео)
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