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Стиль жизни

Кейт Миддлтон вышла в старом пальто, которое носила еще в статусе девушки принца Уильяма (фото, видео)

16:48 4 марта 2020 177
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон продолжают свою поездку по Ирландии, которую начали 3 марта. Супруги посетили Национальный центр психического здоровья молодежи в Дублине, а также жилой центр в графстве Килдэр, который опекает благотворительная организация Extern. Здесь проживают молодые люди, которым пришлось толкнуться с проблемами наркомании и бездомности. Герцог и герцогиня Кембриджская помогли местным обитателям приготовить обед. Позже высокие гости отправятся на ферму в графство Мит.

Кейт, как пишет издание The Mirror, была в кремовом пальто бренда Reiss. Этот предмет одежды она носила еще 12−13 лет назад, когда была в статусе девушки принца Уильяма. Так, в этом пальто Кейт в 2008 году сопровождала своего бойфренда на церемонию выпуска в военной академии. Пара официально обручилась лишь в 2010 году.

Для выхода в Ирландии мать троих детей также надела черные облегающие джинсы, черную в белый горошек шелковую блузку и черные ботинки.

2008 год

Накануне, как писали «ФАКТЫ», Кейт блистала в изумрудно-зеленом мерцающем платье от «Жены вампира».


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