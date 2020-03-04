Кейт Миддлтон в мерцающем платье «Жена вампира» выпила пива (фото)

Стиль жизни

Первый день своего официального трехдневного визита в Ирландию принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили посещением бара Gravity при пивоварне и Музее пива Гиннесс в Дублине. Герцога и герцогиню Кембриджских, а также прочих собравшихся в их честь по приглашению британского посла гостей, угостили пивом. Уильям даже произнес тост на гэльском языке — «Slainte!» («Здоровья»).

38-летняя Кэтрин выглядела великолепно в роскошном мерцающем платье стоимостью более 2000 долларов — от бренда The Vampire's Wife («Жена вампира»), который специализируется на изделиях в стиле «готического гламура». Его основала жена популярного австралийского музыканта Ника Кейва — британская модель Сьюзи Бик. Платье, как и утренние наряды Кейт, было зеленым — это, как известно, национальный цвет Ирландии.

Ранее супруги встретились с президентом страны Майклом Хиггинсом и его женой Сабиной. Первая леди позволила себе несколько некорректную шутку. «У вас в семье произошло так много волнующих событий», — сказала она, намекая на «Мегзит» и скандал с принцем Эндрю и другие проблемы в британском королевском семействе. Кейт и Уильям на это лишь вежливо улыбнулись.

Отмечается, что Кейт и Уильям обошлись на приеме без перчаток, пожимая руки множества гостей. В этот же день королева Елизавета II впервые за многие десятилетия надела перчатки во время церемонии в Букингемском дворце — соблюдая меры предосторожности в связи с быстрым распространением в стране коронавируса.

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