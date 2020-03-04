- 09:25 «Нам не нужен ваш коронавирус»: студента из Сингапура жестоко избили в Лондоне
- 09:20 Жуткая травма в НХЛ: хоккеисту с украинской фамилией второй раз за год коньком разрезали лицо
- 09:19 Верховная Рада назначит новый Кабмин: онлайн-трансляция заседания парламента
- 08:54 Борис Джонсон уйдет в декретный отпуск
- 08:50 Коронавирус в Черновцах: появились свежие данные о состоянии зараженного и его жены
- 08:30 Национальной идеей в Украине может стать украинский язык, но не сейчас, – известный социолог
- 08:29 Доллар стремительно дорожает: сколько стоит валюта 4 марта
- 08:28 Кейт Миддлтон в мерцающем платье «Жена вампира» выпила пива
- 08:25 Время чувственных удовольствий: чего ожидать от Венеры в знаке Тельца
- 08:08 Дубилет и Милованов могут сохранить свои должности в новом Кабмине: озвучены детали
- 08:01 Коллеги Евгения Патона называли электросварку «наукой о том, как без заклепок сделать бочку»
- 08:00 Жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнала соперников в группе
Кейт Миддлтон в мерцающем платье «Жена вампира» выпила пива (фото)
Первый день своего официального трехдневного визита в Ирландию принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили посещением бара Gravity при пивоварне и Музее пива Гиннесс в Дублине. Герцога и герцогиню Кембриджских, а также прочих собравшихся в их честь по приглашению британского посла гостей, угостили пивом. Уильям даже произнес тост на гэльском языке — «Slainte!» («Здоровья»).
38-летняя Кэтрин выглядела великолепно в роскошном мерцающем платье стоимостью более 2000 долларов — от бренда The Vampire's Wife («Жена вампира»), который специализируется на изделиях в стиле «готического гламура». Его основала жена популярного австралийского музыканта Ника Кейва — британская модель Сьюзи Бик. Платье, как и утренние наряды Кейт, было зеленым — это, как известно, национальный цвет Ирландии.
Ранее супруги встретились с президентом страны Майклом Хиггинсом и его женой Сабиной. Первая леди позволила себе несколько некорректную шутку. «У вас в семье произошло так много волнующих событий», — сказала она, намекая на «Мегзит» и скандал с принцем Эндрю и другие проблемы в британском королевском семействе. Кейт и Уильям на это лишь вежливо улыбнулись.
Отмечается, что Кейт и Уильям обошлись на приеме без перчаток, пожимая руки множества гостей. В этот же день королева Елизавета II впервые за многие десятилетия надела перчатки во время церемонии в Букингемском дворце — соблюдая меры предосторожности в связи с быстрым распространением в стране коронавируса.
Читайте также: «Ты всегда можешь вернуться»: королева Елизавета провела четырехчасовые переговоры с принцем Гарри.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»