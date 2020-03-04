Зеленский и Гончарук выступили с трибуны Верховной Рады: полное видео

Украина

Президент Владимир Зеленский раскритиковал работу правительства Алексея Гончарука, хотя и признал некоторые его достижения. Об этом он заявил во время выступления на внеочередном заседании Рады 3 марта.

«Это первое правительство, в котором нет топ-коррупции. Но не воровать — слишком мало. Это правительство новых лиц, но лиц — слишком мало. Нужны новые мозги и новые сердца», — заявил Зеленский.

Особенно досталось от президента экономическому блоку правительства, провалы которого привели к недополучению в бюджет 16 миллиардов долларов.

По словам главы государства, он не может постоянно отвлекаться на работу кризис-менеджера, ликвидируя текущие проблемы в угольной отрасли, в медицине и жилищно-коммунальном секторе.

Намекнул Зеленский и на грядущие замены в правоохранительном блоке. Так, он раскритиковал антикоррупционные органы и пообещал подарить силовикам календарь — по его словам, они должны понять, что весна уже пришла (предвыборный лозунг президента звучал как «Придет весна — сажать будем». Ред.).

Премьер-министр Алексей Гончарук признал справедливость критики, однако указал, что именно его правительство стало первым в истории Украины, где была ликвидирована коррупция.

«Нет никаких сомнений, что курс сохранится… 6 месяцев — это очень короткий срок для оценки любого правительства. Но я уверен, что украинцы уже чувствуют нашу с вами работу», — сказал он.

Алексей Гончарук

Как сообщали «ФАКТЫ», в среду утром ряд ключевых кандидатов отказались занимать места в новом правительстве.

За всеми подробностями кадровых изменений и заседания Верховной Рады можно следить здесь.

Фото Сергея Тушинского

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