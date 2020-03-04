Украина

Пристайко и Дубилет могут остаться в правительстве: последние данные о кадровых играх Зеленского

Президент Зеленский предложил народным депутатам назначить новым министром иностранных дел Дмитрия Кулебу, который в правительстве Гончарука являлся вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции. Напротив, Вадим Пристайко должен быть назначен на его должность вице-премьера. Об этом в кулуарах Рады заявила народный депутата от «Слуги народа» Ирина Верещук.

Кроме того, по данным источника «Украинской правды» в парламенте, должность министра Кабинета Министров может сохранить Дмитрий Дубилет.

«У Дубилета еще будут консультации. Возможно, он останется в правительстве», — сказал источник.

По его информации, вечером 4 марта у Зеленского и Дубилета запланирована встреча на Банковой.

Напомним, на внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Все подробности внеочередного пленарного заседания Рады читайте в «ФАКТАХ».

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