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Шмыгаль с трибуны парламента вспомнил про войну на Донбассе и не забыл про Крым
Претендент на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль назвал прекращение войны на Донбассе и возвращение Крыма приоритетами нового правительства. Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады.
«И наконец самое главное. Укрепление национальной безопасности и обороны. Завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма», — сказал он.
Кроме того, во фракции «Слуга народа» напомнили кандидату о необходимости реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.
Как сообщали «ФАКТЫ», Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, указав ему на провалы в экономической сфере.
В настоящее время депутаты продолжают обсуждать кандидатуру нового премьер-министра.
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