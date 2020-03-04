Политика

Шмыгаль с трибуны парламента вспомнил про войну на Донбассе и не забыл про Крым

Претендент на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль назвал прекращение войны на Донбассе и возвращение Крыма приоритетами нового правительства. Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады.

«И наконец самое главное. Укрепление национальной безопасности и обороны. Завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма», — сказал он.

Кроме того, во фракции «Слуга народа» напомнили кандидату о необходимости реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщали «ФАКТЫ», Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, указав ему на провалы в экономической сфере.

В настоящее время депутаты продолжают обсуждать кандидатуру нового премьер-министра.

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