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Политика

Шмыгаль с трибуны парламента вспомнил про войну на Донбассе и не забыл про Крым

17:59 4 марта 2020 260
Шмыгаль с трибуны парламента вспомнил про войну на Донбассе и не забыл про Крым
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Претендент на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль назвал прекращение войны на Донбассе и возвращение Крыма приоритетами нового правительства. Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады.

«И наконец самое главное. Укрепление национальной безопасности и обороны. Завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма», — сказал он.

Кроме того, во фракции «Слуга народа» напомнили кандидату о необходимости реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщали «ФАКТЫ», Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, указав ему на провалы в экономической сфере.

В настоящее время депутаты продолжают обсуждать кандидатуру нового премьер-министра.

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