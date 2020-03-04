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Опубликован список вероятных министров нового Кабмина
В Раде появился список кандидатур, предлагаемых новым премьер-министром для назначения в его правительство. Фотокопию документа опубликовал нардеп Дмитрий Костюк («Слуга народа»).
Посты вице-премьеров хотят предложить Вадиму Пристайко (будет курировать направление евроинтеграции), Алексею Резникову (он же будет занимать пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий), а также Михаилу Федорову (будет совмещать пост с работой в министерстве цифровой информации).
Арсен Аваков сохранит должность министра внутренних дел, Владислав Криклий — министра инфраструктуры, Денис Малюська — министра юстиции.
А вот новичками в правительстве станут Сергей Бессараб, которому предложен пост министра по вопросам ветеранов, Вадим Гутцайт — министра по делам молодежи и спорта, Илья Емец — министра здравоохранения, Олег Немчинов — министра КМ, Игорь Уманский — министра финансов и Алексей Чернышов — министра развития общин и территорий.
Остальные члены правительства должны сохранить свои посты, но будут работать с приставкой и.о.
Напомним, президент Зеленский в Раде признал, что быть новым лицом мало, а правительству необходимы еще и новые мозги.
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