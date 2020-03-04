Политика

Кулеба стал главой МИД, а Таран возглавил Минобороны

Президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить Дмитрия Кулебу новым министром иностранных дел. Соответствующее представление президента к Раде озвучил первый вице-премьер-министр Руслан Стефанчук.

В правительстве Алексея Гончарука Кулеба занимал должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции.

Депутаты поддержали предложение Зеленского 288 голосами.

Министром же обороны Рада назначила Андрея Тарана.

Он — кадровый военный разведчик, генерал-лейтенант ВСУ в отставке. В свое входил в состав Совместного центра по контролю и координации усилий по прекращению огня на Донбассе, а также Трехсторонней контактной группы в Минске.

Андрей Таран

Напомним, 4 марта Рада сформировала новый состав правительства во главе с Денисом Шмыгалем.

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