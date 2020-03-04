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Кулеба стал главой МИД, а Таран возглавил Минобороны
Президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить Дмитрия Кулебу новым министром иностранных дел. Соответствующее представление президента к Раде озвучил первый вице-премьер-министр Руслан Стефанчук.
В правительстве Алексея Гончарука Кулеба занимал должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции.
Депутаты поддержали предложение Зеленского 288 голосами.
Министром же обороны Рада назначила Андрея Тарана.
Он — кадровый военный разведчик, генерал-лейтенант ВСУ в отставке. В свое входил в состав Совместного центра по контролю и координации усилий по прекращению огня на Донбассе, а также Трехсторонней контактной группы в Минске.
Напомним, 4 марта Рада сформировала новый состав правительства во главе с Денисом Шмыгалем.
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