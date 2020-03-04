Происшествия

В доме экс-министра Кожары, где погиб бизнесмен, со скандалом провели следственный эксперимент

В доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, где нашли застреленным предпринимателя Сергея Старицкого, наконец провели следственный эксперимент, который ранее сорвался.

При этом, по словам адвокатов пострадавших, один из адвокатов Кожары и представитель Государственной службы охраны физически препятствовали участию в эксперименте их представителей. В связи с этим защитники подали заявления о совершении уголовного преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 397 («Вмешательство в деятельность защитника или представителя лица») Уголовного кодекса Украины.

Защитники Кожары ходатайствовали не допускать представителей потерпевших в дом для участия в следственном эксперименте, мотивируя тем, что в постановлении не было указано представителей потерпевших.

Тем не менее следователь ходатайство отклонил и эксперимент состоялся в присутствии представителей Старицкого.

Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением. Погибшим оказался Сергей Старицкий.

Труп лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. Первичная экспертиза показала сомнительность версии о самоубийстве.

Также выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Источник высказал предположение, что Кожара, у которого в крови было зафиксировано 2:25 промилле алкоголя, якобы мог умышленно или неумышленно застрелить Старицкого, а потом испугаться и исказить картину преступления, вложив пистолет жертве в руку.



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