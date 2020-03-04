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В доме экс-министра Кожары, где погиб бизнесмен, со скандалом провели следственный эксперимент
В доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, где нашли застреленным предпринимателя Сергея Старицкого, наконец провели следственный эксперимент, который ранее сорвался.
При этом, по словам адвокатов пострадавших, один из адвокатов Кожары и представитель Государственной службы охраны физически препятствовали участию в эксперименте их представителей. В связи с этим защитники подали заявления о совершении уголовного преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 397 («Вмешательство в деятельность защитника или представителя лица») Уголовного кодекса Украины.
Защитники Кожары ходатайствовали не допускать представителей потерпевших в дом для участия в следственном эксперименте, мотивируя тем, что в постановлении не было указано представителей потерпевших.
Тем не менее следователь ходатайство отклонил и эксперимент состоялся в присутствии представителей Старицкого.
Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением. Погибшим оказался Сергей Старицкий.
Труп лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. Первичная экспертиза показала сомнительность версии о самоубийстве.
Также выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Источник высказал предположение, что Кожара, у которого в крови было зафиксировано 2:25 промилле алкоголя, якобы мог умышленно или неумышленно застрелить Старицкого, а потом испугаться и исказить картину преступления, вложив пистолет жертве в руку.
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