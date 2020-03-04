24.66 / 24.93 27.38 / 27.81
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Волыни на взятке "погорел" важный таможенник (фото)

21:38 4 марта 2020 67
На Волыни на взятке «погорел» важный таможенник (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Волыни оперативники Государственного бюро расследований задержали за вымогательство и получение взятки и.о. начальника таможенного поста «Ковель» Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины. Напомним, ранее ГБР занялось чиновниками, которые препятствовали размещению эвакуированных из Уханя украинцев.

Также был задержан посредник, который действовал в интересах жителя Волынской области.

По предварительной информации, чиновник таможни требовал взятку в размере 12 240 долларов, а взамен «гарантировал» отсутствие препятствий в таможенном оформлении транспортных средств.

Силовика с сообщником задержали в момент получения ими второй части взятки в сумме 5 440 долларов.

Напомним, ранее сотрудники ГБР задержали следователя управления финансовых расследований Днепропетровского главка ГФС и его адвоката за вымогательство и получение взятки в сумме 11 тысяч долларов. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя предприятия, который уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Фото ГБР

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Костюк депутат

Нардеп из фракции «Слуга народа» пошел против Зеленского: кто он

На Волыни на взятке «погорел» важный таможенник (фото)

На Волыни на взятке "погорел" важный таможенник (фото)

У дома Кожары

В доме экс-министра Кожары, где погиб бизнесмен, со скандалом провели следственный эксперимент

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер