Происшествия

На Волыни на взятке "погорел" важный таможенник (фото)

На Волыни оперативники Государственного бюро расследований задержали за вымогательство и получение взятки и.о. начальника таможенного поста «Ковель» Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины. Напомним, ранее ГБР занялось чиновниками, которые препятствовали размещению эвакуированных из Уханя украинцев.

Также был задержан посредник, который действовал в интересах жителя Волынской области.

По предварительной информации, чиновник таможни требовал взятку в размере 12 240 долларов, а взамен «гарантировал» отсутствие препятствий в таможенном оформлении транспортных средств.

Силовика с сообщником задержали в момент получения ими второй части взятки в сумме 5 440 долларов.

Напомним, ранее сотрудники ГБР задержали следователя управления финансовых расследований Днепропетровского главка ГФС и его адвоката за вымогательство и получение взятки в сумме 11 тысяч долларов. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя предприятия, который уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Фото ГБР

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter