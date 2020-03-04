Мир

США готовятся нанести по России еще один удар из-за беспредела на оккупированной территории Украины

Американские законодатели продолжают политику поддержки Украины в связи с агрессией против нее Российской Федерации. Так, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект «О поддержке религиозной свободы в Украине», который призван противостоять нарушениям Россией религиозных свобод на оккупированных территориях Украины в Донбассе и в Крыму.

Об этом пишет «Голос Америки».

«Россия осуществила грубые нарушения религиозных свобод на тех территориях. В частности, это заключение, пытки, принудительная госпитализация в учреждения для душевнобольных, и больше. И это в то время, когда 13 тысяч граждан погибли во время конфликта в регионе Донбасса. По законам относительно военных конфликтов, включая Женевскую конвенции, Российская Федерация ответственна за нарушение религиозных свобод на территории, которую она оккупировала и контролирует», — заявил во время слушаний в комитете конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

В случае одобрения, закон требует от Президента США учитывать особо значимые нарушения религиозных свобод на этих территориях при принятии решений по определению России страной, которая вызывает особое беспокойство.

По словам конгрессмена Майкла Маккола, в случае принятия законопроекта правительство США будет вынуждено принимать свои решения с учетом того, что Россия — страна, которая вызывает особую обеспокоенность из-за нарушения ею религиозных свобод и преследования русскими религиозных групп, находящихся на украинском территориях, оккупированных или контролируемые Россией.

Также согласно законопроекту американское правительство должно будет осуществить определенные шаги в отношении РФ: публичное осуждение ее действий, отмену культурных и научных обменов, государственных и других визитов, отмену или приостановление помощи со стороны американского правительства, частных и международных институтов, введение санкций.

Законопроект также четко указывает, что Россия несет ответственность за нарушение религиозных свобод на территориях, которые она контролирует, а не только в рамках ее границ.

«Этот законопроект позволит президенту США принимать во внимание нарушение Россией религиозных свобод не только на российской территории, но и на территории Украины, которую Россия оккупировала контролирует через вооруженные формирования, которыми она управляет. Этот законопроект является сильным и четким сигналом Москве: США потребуют от вас ответственности за нарушение вами прав человека и религиозных свобод в Украине. Мы продолжим быть рядом с храбрым народом Украины, и всеми людьми, которые любят свободу», — сказал конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

Законодатели уверяют, что этот документ позволит правительству принять конкретные шаги, чтобы защитить религиозные свободы в Украине.

«Мы ударим в ответ против тиранического российского режима, который постоянно нарушает права человека, религиозных институтов на территории Украины, которую россияне оккупировали. На территории, которую они украли у Украины после вторжения в Крым в 2014 году», — пояснил на слушаниях конгрессмен Скотт Перри.

Издание напоминает, что в прошлом году госсекретарь США Майк Помпео определил Россию как страну, которая находится под особым вниманием из-за допускаемых ею значительных нарушений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре прошлого года Конгресс США проголосовал за выделение Украине в 2020 году в целом 698 млн долларов помощи, что на 2,3 миллиона больше, чем годом ранее.

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