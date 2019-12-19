Сотни миллионов долларов помощи Украине: в Конгрессе США приняли важное решение

Мир

Конгресс США проголосовал за выделение Украине в 2020 году в целом 698 млн долларов помощи, что на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила конгресс-вумен Марси Каптур, пишет «Голос Америки».

Голосование за законопроекты по финансированию работы правительства США на 2020-й год состоялись в Палате представителей накануне. В дальнейшем их должен рассмотреть Сенат США.

«В настоящее время когда весь мир озабочен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации, снова незаконно задержать подобную поддержку», — говорится в заявлении Марси Каптур.

Также Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 18 декабря поддержал проект жестких санкции в отношении России S.482, которые один из соавторов законопроекта назвал «адскими».

Напомним, что 19 сентября Палата представителей Конгресса США приняла закон о выделение Украине на военную помощь 250 миллионов долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включена военная помощь для Украины. В проекте предусмотрены обязательные санкции против компаний, участвующих в газпромовском энергетическом проекте «Северный поток 2», а также в проекте «Турецкий поток». Согласно американскому законодательству, закон о бюджете окончательно должны принять в Конгрессе до конца 2019 года. После Палаты представителей свое «добро» должен высказать Сенат США. И только после этого он будет передан на подпись президенту США.

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