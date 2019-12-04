- 07:08 Дети, пропускающие завтрак, хуже учатся: чем лучше покормить ребенка утром
- 07:06 Возврат России в G7: Конгресс США принял важное решение
- 06:59 Травля продолжается: Софию Ротару "заподозрили" в том, что ее "молодое" лицо – искусственная маска
- 06:55 Теперь точно проверят: Рада приняла закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
- 06:40 Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают свои должности: названа причина
- 06:30 Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать
- 05:50 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: открытки, душевные поздравления, смс
- 05:12 Тяжелый день: гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака
- 04:58 Предъявлял претензии на Крым еще в начале века: Зеркаль рассказала важные детали о взглядах Путина
- 04:05 Брэд Питт в печали: Шайло очень сильно расстроила отца
- 03:31 Перерасчет пенсий: Верховный суд объяснил, когда законен отказ в выдаче справки о заработной плате
- 02:56 "Шикарная женщина": голые фото экс-жены Влада Соколовского Риты Дакоты взорвали сеть
Возврат России в G7: Конгресс США принял важное решение
В США, где был недавно был обнародован отчет в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, приняли резолюцию, в которой содержится призыв не возвращать Россию в «Большую семерку», передает УНН.
Такое решение утвердила Палата представителей Конгресса. За резолюцию проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказался против. В документе лидеров «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) призвали не поддерживать возвращение России в этот влиятельный международный клуб до тех пор, пока страна-агрессор не деоккупирует украинские территории, в том числе и аннексированный Крым, а также не прекратит нападки на демократические государства во всем мире.
«С 2014 года после того, как Россия перестала участвовать в G7 на фоне конфликта на юго-востоке Украины, ни одно из условий для ее возвращения не было выполнено», — заявил конгрессмен Альбио Сирейс, который инициировал голосование. По его словам, Российская Федерация стала даже более агрессивной по отношению к Украине и «взорвала демократию во многих других странах, включая США».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британский эксперт, бывший директор Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк считает, что Россия будет главным раздражителем для НАТО еще лет 10−20. По его мнению, отсутствие политического консенсуса среди государств Альянса играет на руку Путину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»