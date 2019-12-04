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Украина

Возврат России в G7: Конгресс США принял важное решение

7:06 4 декабря 2019 106
Конгресс США
Инф. «ФАКТОВ»

В США, где был недавно был обнародован отчет в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, приняли резолюцию, в которой содержится призыв не возвращать Россию в «Большую семерку», передает УНН.

Такое решение утвердила Палата представителей Конгресса. За резолюцию проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказался против. В документе лидеров «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) призвали не поддерживать возвращение России в этот влиятельный международный клуб до тех пор, пока страна-агрессор не деоккупирует украинские территории, в том числе и аннексированный Крым, а также не прекратит нападки на демократические государства во всем мире.

«С 2014 года после того, как Россия перестала участвовать в G7 на фоне конфликта на юго-востоке Украины, ни одно из условий для ее возвращения не было выполнено», — заявил конгрессмен Альбио Сирейс, который инициировал голосование. По его словам, Российская Федерация стала даже более агрессивной по отношению к Украине и «взорвала демократию во многих других странах, включая США».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британский эксперт, бывший директор Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк считает, что Россия будет главным раздражителем для НАТО еще лет 10−20. По его мнению, отсутствие политического консенсуса среди государств Альянса играет на руку Путину.

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