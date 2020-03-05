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Французский «человек-паук» объявил протест коронавирусу с высоты 142 метров в Барселоне (видео)

23:54 4 марта 2020 35
Ален Робер&nbsp;— французский человек-паук
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Французский альпинист Ален Робер, который получил прозвище «человек-паук» за покорение многих высотных зданий мира, объявил протест коронавирусу.

Для этого 57-летний мужчина взобрался на небоскреб в Барселоне без страховки и назвал свой поступок «манифестом против страха перед новым заболеванием», пишет TV5 Monde.

Собщается, что Робер достиг вершины 34-этажной башни Агбар в каталонской столице. Высота небоскреба равняется 142 метрам. С помощью своего рискованного восхождения Робер пытался призвать правительство быть более ответственным, когда речь заходит о вспышке коронавируса.

Альпинист пояснил, что его деятельность внушает людям такой же страх, как и сам коронавирус. Страх перед заболеванием Робер назвал еще более опасным и заразным, чем пневмония нового типа. По мнению экстремала, испуг мешает принимать необходимые меры в борьбе с COVID-19.

Когда Ален спустился на землю, его задержала полиция, а все прохожие аплодировали.

Напомним, что этом далеко не первое восхождение французского «человека-паука»: он успел покорить более ста зданий по всему миру, в том числе небоскреб Бурдж-Халифа (828 метров) в ОАЭ, Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра), Эйфелеву башню (324 метра). Также Робер внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ален Робер не всегда совершает свои восхождения из благородных побуждений. Так, пару лет назад он вытался покорить без страховки 230-метровый небоскреб в Лондоне в рамках рекламной кампании однго из производителей крепких напитков. Тогда полиция арестовала смельчака, чем, вероятно, только помогла рекламной шумихе.

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