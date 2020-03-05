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Спасаются с помощью презервативов: жители ряда стран борются с коронавирусом необычным способом
Распространение коронавируса в мире не на шутку напугало обывателей, которые начали бороться с инфекцией всеми доступными им способами, в том числе и презервативами.
Так, жители ряда стран одевают интимное изделие на пальцы для того, чтобы не касаться грязных кнопок лифта, пишет The Sun.
Сообщения о том, что полки с презервативами в магазинах опустели, стали приходить со всего мира. Одна из пользовательниц Facebook в австралийском Сиднее поинтересовалась, куда делась такая необходимая продукция.
На это женщине ответили, что в Сети появилась «нелепая» тенденция надевать презервативы на пальцы и так вызывать лифт.
«Презервативы в Сингапуре распроданы из-за коронавируса, поскольку жители используют презерватив в качестве защитной меры при прикосновении к кнопкам лифта в домах и других зданиях», — прокомментировал ситуацию в Twitter один из жителей Сингапура.
По данным Reuters, на китайском сайте Pinduoduo (PDD.O) презервативы входят в десятку самых популярных продаваемых товаров.
Не менее «тяжелая» ситуация сложилась и в Австралии: из-за распространения коронавируса жители начали панически скупать туалетную бумагу. Ситуация заставила крупнейшую в стране сеть магазинов продовольственных товаров Woolworths Group ограничить ее продажу до не более четырех упаковок в одни руки, сообщает Reuters.
Паники добавляют и сообщения в социальных сетях. Пользователи делятся фотографиями опустевших полок магазинов и перегруженных продуктовых тележек, а сами сообщения отмечают хэштегами #toiletpapergate and #toiletpapercrisis.
Другая торговая сеть Costco ограничила продажу яиц, молока, дезинфицирующих продуктов и мыла. А Coles Group Ltd уже несколько недель размещает в магазинах объявления, в которых сообщала о нехватке дезинфицирующих средств для рук и белья.
Местные власти пытаются убедить граждан, что при любом развитии событий страна не столкнется с дефицитом товаров первой необходимости. Панические настроения подогреваются различными эпизодами. Например, в одном из супермаркетов Сиднея полиция приехала по вызову, но местные СМИ сообщили, что она оцепила полки с туалетной бумагой.
Также сообщается, что японцы стали скупать туалетную бумагу и салфетки, а в Британии жители решили запастись дезинфицирующими средствами для рук и кормом для домашних животных.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что презервативы оказались одной из самых необходимых вещей для украинцев, находящихся на карантине в Новых Санжарах.
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