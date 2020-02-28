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Общество и люди

Досуг в карантине: в Новые Санжары привезли презервативы

15:01 28 февраля 2020 382
Александр Махов в Новых Санжарах
Инф. «ФАКТОВ»

Журналист Александр Махов, который вместе с эвакуированными из Уханя находится на карантине в санатории МВД в Новых Санжарах, рассказал, что Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал находящимся на обсервации партию презервативов.

«У нас здесь 103 человека закрыты в одном здании. Чуть меньше половины — женщины. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь», — пишет журналист на своей страничке в соцсетях.

Также Александр Махов рассказал, что в санатории отмечают 20-летие участницы эвакуированного танцевального коллектива, который работал в Ухане в детском парке развлечений.

«Подружки организовали для нее небольшой праздник с тортом. С цветами помогла министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Врачи на пять минут позволили всем собраться для поздравления. После чего все разошлись по своим комнатам», — пишет журналист и выкладывает фото в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналистка Татьяна Доцяк рассказала, что для находящихся на обсервации в Новых Санжарах везли гуманитарку со всей Украины. Людям передавали игры, книги, вкусности и настольный теннис.

Фото со странички Александра Махова в соцсетях.

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