Число заразившихся новым коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223

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Пока в Черновцах устанавливают, заражены ли госпитализированные жители города коронавирусной инфекцией, в Китае число случаев заражения новым коронавирусом с момента вспышки инфекции превысило в четверг 80,4 тысяч, увеличившись на 139.

Об этом говорится в обнародованной в четверг статистике Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

В то же время более 52 тысяч (2189 за сутки) людей выздоровели и были выписаны из больниц, 3012 человек (31 за сутки) умерли.

Сутками ранее ведомство сообщало о более чем 80,2 тыс. заразившихся, свыше 49,8 тыс. выздоровевших и 2981 умершем.

Первое место среди регионов по количеству инфицированных занимает центральная провинция Хубэй, где заразились 67,4 тыс. человек, более 2,9 тыс. умерли, а порядка 40,4 тыс. — выздоровели. За ней следует провинция Гуандун на юге Китая, где заразились 1,3 тыс. жителей. В Хэнане (центр) и Чжэцзяне (восток) зафиксировано по 1,2 тыс. случаев заражения. За последние сутки на территории большинства из 31 региона материковой части страны не обнаружено ни одного нового заразившегося.

В Пекине число заразившихся достигло 418 человек, из них 297 выписались из больницы, восемь умерли. В провинции Хэйлунцзян число умерших от пневмонии составляет 13 человек, количество инфицированных за все время достигло 481, из них 379 выздоровели. В южнокитайской провинции Хайнань ситуация стабильная, доля выписавшихся из больниц составляет 94% от 168 заболевших, пять человек умерли, остальные еще проходят лечение.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 32,8 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается 522 человека с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Согласно оценке врачей, более чем 5,9 тыс. заразившихся в стране находятся в тяжелом состоянии.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки 2223 новых случая заражения коронавирусом в мире. Об этом говорится в опубликованном в среду информационном бюллетене ВОЗ. Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 2103 человек.

Как уточняет ВОЗ, всего в мире подтверждены 93 090 случаев заражения, из которых 80 422 — в Китае, а 12 668 — за его пределами. В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 2984 человека в Китае (38 за сутки) и 214 — по всему миру (48 за сутки).

Напомним, что вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Украину. Основная масса заболевших приходится на КНР.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт Хабихт заявил на брифинге, что, по прогнозам специалистов, число зараженных коронавирусом в Украине должно возрасти. При этом он подчеркнул, важно не количество инфицированных, а готовность системы здравоохранения страны противодействовать вспышкам этого заболевания.

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