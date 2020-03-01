5 марта 2020

В первых числах марта 2000-го года в Японии был проведен необычный опрос общественного мнения. Решено было выяснить, какое же открытие японцы считают самым выдающимся в XX веке. Задача была не из легких. Ведь страна всегда славилась своими научными и техническими достижениями в создании электронной техники, выпуске автомобилей и сверхскоростных поездов, в освоении космоса и придумывании различных самых современных бытовых приборов. Результаты опроса поразили его организаторов — с подавляющим перевесом голосов главным японским изобретением XX века было названо открытие, сделанное Андо Момофуку. Человеком, придумавшим… лапшу быстрого приготовления!

Родившийся 5 марта 1910 года на Тайване, Момофуку к своему гениальному изобретению шёл много лет. После Второй Мировой войны в Японии ощущалась острая нехватка продовольствия. И бывший финансист обанкротившегося предприятия Андо Момофуку принялся искать методы быстрого приготовления лапши. Свой дом он превратил в настоящую лабораторию, пробуя различные способы сушки лапши. Но вот добиться долгого и качественного хранения продукта, который в любой момент можно было бы приготовить к столу, никак не удавалось.

Однажды Момофуку обратил внимание на жидкое бездрожжевое тесто, приготовленное женой для тэмпура (японский вид жарки продуктов в масле). Андо попробовал применить эту же технологию для производства лапши быстрого приготовления. И у него получилось!

Главный секрет такой лапши заключался в том, что она уже готова (сварена и обжарена). Поначалу такой продукт считался деликатесом и стоил довольно дорого. Но потом, по мере спроса на него, цены постепенно снижались. И вскоре лапша быстрого приготовления стала доступной для каждого желающего. Созданная Андо Момофуку компания начала выпускать продукт в специальной чашке, позволяющей в случае необходимости просто заливать лапшу кипятком — и еда была готова. Затем уже в чашку начали добавлять различные сушеные овощи и мясо.

Ежегодно в мире съедается около 100 миллиардов порций лапши быстрого приготовления! Некоторые умельцы на этом бизнесе стали обладателями огромного капитала. Так, например, первый вьетнамский миллиардер Фам Нят Выонг ещё во время учебы в Украине создал компанию по производству лапши быстрого приготовления и, продав ее за 150 миллионов долларов, инвестировал их во вьетнамскую недвижимость. В 2015 году его капитал оценивался в 1,54 млрд. долларов. А это уже, как говорится, не лапшу на уши вешать…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.