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У потерявшего на войне ногу мужчины отобрали протез: детали скандала во Львове
Во Львове участника афганской войны, потерявшего ногу при взрыве, лишили крайне необходимого протеза. Львовянин Николай Окилко получил искусственную ногу осенью 2019 года. В январе предприятие-производитель изъяло протез для переоборудования, но так и не вернуло аппарат ветерану.
Протез бедра повышенной мобильности с автоматической системой управления изготовляется в Киеве предприятием «Ортотех-Сервис. В эту протезно-ортопедическую мастерскую регулярно обращаются участники боевых действий. В компании оправдываются, что в случае с львовянином Минсоцполитики не перечислило изготовителю оплату за протез. Стоимость такой искусственной ноги составляет более 700 тыс. гривен.
Как сообщает Zaxid.net, пока что ветеран передвигается на костылях. После двух лет сбора документов для получения протеза мужчине снова предстоит хождение по инстанциям. Необходимо будет доказывать крайнюю необходимость в протезе.
«Стоит вопрос, чтобы оценить реальное положение дел. Министерство обратилось к украинскому научно-исследовательскому институту протезирования для оценки ситуации с культей и протезированием Николая Петровича», — уточнила директор Фонда социальной защиты инвалидов Львовской области Галина Мисаковец.
Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали историю добровольца батальона «Шахтерск», оставшегося без ноги и без поддержки. Тогда средства на протез удалось собрать с помощью волонтеров.
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