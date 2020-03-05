Спорт

Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция женского спринта на Кубке мира

В четверг, 5 марта, в чешском Нове-Место, население которого составляет всего 10 тысяч жителей, после чемпионатов мира и Европы возобновится Кубок мира по биатлону. Первой гонкой седьмого этапа станет женский спринт на 7,5 км.

На дистанцию выйдут 99 участниц, среди которых будут и пять украинок: у Елены Пидгрушной (на фото) — 17-й стартовый номер, Юлии Джимы — 35-й, Виты Семеренко — 52-й, Вали Семеренко — 61-й и Анастасии Меркушиной — 99-й.

Отметим, что, согласно распоряжению организаторов Кубка мира, все гонки этапа в Нове-Место впервые в истории проведения соревнований пройдут без зрителей. Связано такое беспрецедентное решение с угрозой распространения коронавируса. «Тяжело выразить свои ощущения по этому поводу. Скорее, действительно, это будет как тренировка выглядеть, но всё же это проходит этап Кубка мира. Потому, осознавая это, всё равно всё будет на высшем уровне. Достойных спортсменов очень много и придётся бороться с ними, хоть болельщиков и не будет», — рассказала в комментарии biathlon.com.ua Валя Семеренко.

За прямой видеотрансляцией гонки следите, начиная с 18:35, на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Добавим, что в общем зачете Кубка мира выше всех из наших соотечественниц располагается Елена Пидгрушная — с 253 баллами она занимает 23-ю строчку. У Юлии Джимы — 31-я позиция (196 очков), Виты Семеренко — 37-я (154), Вали Семеренко — 42 (123), Дарьи Блашко — 54-я (59), Анастасии Меркушиной — 62-я (44).

В пятницу, 6 марта, в Нове-Место пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины стала чемпионом Европы в смешанной эстафете по биатлону.

Фото biathlon.com.ua

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