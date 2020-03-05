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Ждут Зеленского: эвакуированных граждан отпустят из обсервации в Новых Санжарах (фото, видео)
В санатории «Новые Санжары» завершается срок наблюдения за украинцами, эвакуированными из Китая из-за вспышки коронавируса. Привезли эвакуированных в Полтавскую область 20 февраля. Рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения 14-дневный карантин заканчивается 5 марта.
Подвести итоги пребывания граждан в обсервации врачи собираются в 12.00. Учитывая, что случаев коронавируса не зафиксировано, всех постояльцев санатория могут отпустить по домам, выдав медицинское заключение об отсутствии заболевания и справку о прохождении обсервации. Окончательное решение еще не принято, тем более, что есть данные, что инкубационный период нового вируса может оказаться более долгим, чем считалось ранее.
В медицинском центре Нацгвардии «Новые Санжары», где находятся эвакуированные, ждут высокопоставленных гостей. В центр прибудет президент Владимир Зеленский, запланировавший 5−6 марта рабочую поездку на Полтавщину. Не исключено, что вместе с президентом в Новые Санжары прибудет переназначенный глава МВД Арсен Аваков. Также может состояться представление нового министра здравоохранения и сообщение об отставке Зоряне Скалецкой, добровольно находящейся на обсервации вместе с эвакуированными.
Один из эвакуированных украинцев Александр Махов поделился снимком, как проводит последний день в санатории. Постояльцы собирают вещи, к некоторым приедут родные и близкие. Иностранцам, находившимся на обсервации, собираются организовать транспорт до Киева.
Напомним, не все украинцы эвакуировались из Китая рейсом 20 февраля. У оставшихся сейчас возникли новые трудности с выездом.
Фото ngu.gov.ua, Oleksandr Makhov/Facebook
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