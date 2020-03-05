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В Киеве одну из центральных улиц перекроют почти на три месяца: как объехать

9:27 5 марта 2020 111
улица Пушкинская Киев
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве часть улицы Пушкинской в связи с капитальным ремонтом перекроют с 7 марта до 31 мая. В частности, в субботу, 7 марта, работы проведут на участке между улицей Льва Толстого и бульваром Т. Шевченко, информирует «Киевавтодор».

В период проведения ремонта движение на части улицы перекроют. Но автовладельцам, которые проживают на Пушкинской, спецтранспорту и машинам, используемым для обслуживания, в ремонтную зону въезд разрешат.

Объехать перекрытую часть улицы можно по схеме:

- улица Л. Толстого — улица Владимирская — б-р Т. Шевченко — улица Пушкинская;

- улица Васильковская — улица Крещатик — улица Б. Хмельницкого — улица Пушкинская.

Ремонтники будут трудиться до конца мая, но при возможности движение восстановят раньше.

Напомним, что на одной из улиц в центре Киева уже перекрыли движение до конца марта. Это также связано с ремонтом.

В то же время в столице продолжаются ремонты тротуаров — обновляются покрытия целыми участками. Например, провели работы на улице Дмитровской — недалеко от улицы Бульварно-Кудрявской. В Дарницком районе идут ремонты на Срибнокильской и Княжем Затоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве одну из центральных улиц передумали делать односторонней. Из-за негативной реакции киевлян вопрос об улице Шелковичной решили сначала вынести на широкое обсуждение.

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