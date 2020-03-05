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Пользователи соцсетей не могут решить,чей портрет больше напоминают кроссовки — Гитлера или Гоголя (фото)

Модель кроссовок немецкой компании Puma рассмешила пользователй сети, усмотревших в их дизайне портрет Адольфа Гитлера. Черные детали модели Storm Adrenaline напоминают прическу и усики вождя нацистов.

Впрочем, некоторые сочли, что кроссовки скорее напоминают портрет писателя Николая Гоголя. А кому-то привиделось изображение знаменитого актера немого кино Чарли Чаплина.

Пуму обвиняют в том, что их модель кроссовок STORM ADRENALINE это замаскированный портрет Гитлepа



Какой Гитлер. Это Николай Гоголь! pic.twitter.com/TACIJNyDCX — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) March 3, 2020

Кто-то решил, что это смешно, а кто-то возмутился подобным оформлением, заподозрив бренд в тайных симпатиям к фашистам.

Основателями бренда Puma являются братья Рудольф и Адольф Дасслеры. В 1924 году они основали «Обувную фабрику братьев Дасслер». Причем оба они были убежденными членами нацистской партии.

В 1948 году родственники поссорились и разделили производство. Адольф назвал свою компанию Adidas (сокращение от Ади Дасслер), а Рудольф сначала выбрал название Ruda (аббревиатуру своего имени), а потом переименовал ее в Puma. Puma и Adidas стали конкурентами.

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