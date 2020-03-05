СМИ увидели признаки заказа в уголовном деле против компаний Барщовского

Украина

Обстоятельства, которые, по мнению Нацполиции, указывают на совершение уголовного правонарушения против компаний «Яблуневий дар» и «Танк Транс», свидетельствуют о заказном характере уголовного производства. Об этом говорится в расследовании портала Delo.ua.

«Формулировка «должностные лица ООО «Яблуневий дар» и ООО «Танк Транс» под видом получения кредитов завладели денежными средствами АО «Дельта Банк» не соответствует действительности, ведь до момента введения в банке временной администрации в марте 2015 года обе компании погашали взятые кредиты и платили начисленные проценты, что полностью опровергает утверждение о завладении денежными средствами банка», — цитирует Delo.ua. слова Игоря Кулака, партнера адвокатского объединения Ratio Legis, которое предоставляет правовую помощь группе компаний Т.B. Fruit.

В середине февраля Главное следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство против компаний ООО «Яблуневий дар» и ООО «Танк Транс», входящих в группу Т.B. Fruit украинского бизнесмена Тараса Барщовского. Последняя — один из крупнейших в Европе и мире переработчиков фруктов и ягод, а также производителей концентрированных соков.

«Уголовное производство в отношении „Яблуневий дар“ и „Танк Транс“ инициировала финансовая компания „Инвестохиллс Веста“, адвокат которой Антон Пономарев значится как потерпевший», — пишет Delo.ua. в своем расследовании.

В ноябре 2019 года эта компания на аукционе, проведенном Фондом гарантирования вкладов физических лиц, выкупила права требования 6,19 млрд грн долга «Яблуневий дар» и «Танк Транс» перед ликвидированным «Дельта Банком», а теперь использует уголовное производство в качестве рычага давления на украинский бизнес.

«Однако на самом деле претензии „Инвестохиллс Веста“ носят весьма спорный характер», — говорится в расследовании портала Delo.ua.

Напомним, в 2011—2013 годах «Яблуневий дар» и «Танк Транс» заключили с «Дельта Банком» договоры на четыре кредитные линии на общую сумму 93 млн евро. Компании исправно выполняли обязательства по кредитам, погашая задолженность в установленные договорами сроки, однако в конце 2014 года сам «Дельта Банк» оказался на грани неплатежеспособности, после чего НБУ отнес его к категории проблемных и ввел своего куратора для контроля за деятельностью финучреждения.

В 2015 году регулятор запустил процесс ликвидации банка. Незадолго до этого ООО «Яблуневий дар» по так называемой схеме «схлопывания» осуществило погашение всей задолженности по указанным кредитным договорам с банком путем зачисления встречных однородных требований. Эта процедура была проведена на законных основаниях согласно статье 601 Гражданского кодекса Украины. Кредитные обязательства ООО «Яблуневий дар» были обменены на $ 60 млн депозитных средств компании Cargill Financial Services, которая путем такого «взаимозачета» решила проблему с возвратом своего депозита в «Дельта Банке».

«На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны „Дельта Банка“ и Фонда гарантирования вкладов», — подчеркнул Тарас Барщовский, основатель и владелец T.B. Fruit

Также он добавил, что список должников «Дельта Банка» можно свободно проверить, и среди них компаний «Яблуневий дар» и «Танк Транс» нет, так как право требования было продано.

«В то же время, по утверждению юристов T. B. Fruit, „Інвестохіллс Веста“ не может быть потерпевшим в данном производстве, поскольку „Яблуневий дар“ и „Танк Транс“ никаких кредитных договоров с этой компанией не заключали», — пишет Delo.ua.

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