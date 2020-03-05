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Попытка продезинфицировать деньги от коронавируса в микроволновке кончилась плачевно (фото, видео)

12:28 5 марта 2020 475
Сожженные банкноты
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница китайского города Цзянъинь по имени Аунт Ли в страхе перед коронавирусом (добравшимся уже и до Украины) решила самостоятельно продезинфицировать деньги. Она поместила более 3000 юаней (эквивалент примерно 440 долларов) в микроволновую печь, рассчитывая провести их «тепловую обработку». Менее, чем через минуту китаянка почувствовала запах горелого и открыла дверцу микроволновки. Как пишет издание Republic World, женщину ждала неутешительная картина — банкноты сильно обгорели. Некоторые из них обуглились и раскрошились у нее в руках.

 Ли все же решила попробовать обратиться в банк, чтобы произвести обмен. В нескольких финансовых учреждениях ей отказали. Но сотрудники одного из них все же пошли ли на встречу пострадавшей, проверили купюры и заменили на новые те, что еще можно было опознать.

Так что Аунт понесла не столь большой ущерб, как могла бы. Банковские служащие призвали сжегшую наличные даму не поддаваться паранойе. Тем более, что ранее в Китае Центробанк принял решение профессионально дезинфицировать банкноты, применяя ультрафиолетовое облучение и высокие температуры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жена принца Чарльза Камилла покаталась на автобусе и самоизолировалась от коронавируса.

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