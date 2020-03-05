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В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двух человек
В Черновцах еще у двух жителей заподозрили коронавирус. Туристы съездили в Италию, вернулись оттуда 4 марта, а сегодня, 5 марта, были госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы.
Как сообщает Черновицкая облгосадминистрация, пока что коронавирус подтвержден лишь у одного жителя области. Мужчина чувствует себя лучше, но остается под наблюдением. У его супруги признаков заболевания нет и состояние удовлетворительное, но женщина продолжает пребывать в изолированном помещении.
Кроме семейной пары, в инфекционное отделение поступили еще четверо жителей области с признаками инфекционного заболевания. Анализ на коронавирус COVID-19 проведет вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья.
Фото Чернівецька обласна державна адміністрація/Facebook
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