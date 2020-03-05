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Жена принца Чарльза Камилла покаталась на автобусе и самоизолировалась от коронавируса (фото, видео)
Принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла, которые недавно вместе нанесли визит в Тауэр, на этот раз побывали в Лондонском Музее транспорта. Как сообщает Daily Mail, супруги не испугались ненастной погоды, вооружившись зонтиками. В музей они прибыли на новом, экологически чистом двухэтажном электроавтобусе, который подобрал 71-летнего Чарльза и 72-летнюю Камиллу возле их резиденции Кларенс-хаус.
Boarding the bus at Clarence House, The Prince and The Duchess are given a ride to their engagement on a new fully electric double decker bus.— Clarence House (@ClarenceHouse) March 4, 2020
Next stop, the London Transport Museum in Covent Garden! pic.twitter.com/TNw0UAbGE0
Осматривая музей, герцогиня Корнуольская заскочила в один из экспонатов — одноместное бомбоубежище времен второй мировой войны. «Я самоизолировалась», — пошутила Камилла, имея в виду наблюдаемую в стране вспышку коронавируса. Число заразившихся в Великобритании уже составило почти 90 человек.
Во время визита Камилла была в синем пальто и черных перчатках. Однако Чарльз, пожимая руки встречающим его лицам, обошелся без этого защитного аксессуара. Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за угрозы коронавируса королева Елизавета II впервые за многие десятилетия вручала в перчатках награды во время официальной церемонии в Букингемском дворце.
Между тем старший сын Чарльза принц Уильям, который вместе с женой Кейт Миддлтон сейчас находится с официальным визитом в Ирландии, пошутил на вечернем приеме в Дублине, что они с супругой распространяют коронавирус. К слову, на второй день их визита в этой стране было зарегистрировано сразу четыре новых случая заражения COVID-19. Таким образом общее число заболевших ирландцев составляет уже шесть человек.
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