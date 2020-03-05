24.61 / 24.90 27.30 / 27.76
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Жена принца Чарльза Камилла покаталась на автобусе и самоизолировалась от коронавируса (фото, видео)

9:19 5 марта 2020 205
Принц Чарльз и Камилла возле автобуса
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла, которые недавно вместе нанесли визит в Тауэр, на этот раз побывали в Лондонском Музее транспорта. Как сообщает Daily Mail, супруги не испугались ненастной погоды, вооружившись зонтиками. В музей они прибыли на новом, экологически чистом двухэтажном электроавтобусе, который подобрал 71-летнего Чарльза и 72-летнюю Камиллу возле их резиденции Кларенс-хаус.


Осматривая музей, герцогиня Корнуольская заскочила в один из экспонатов — одноместное бомбоубежище времен второй мировой войны. «Я самоизолировалась», — пошутила Камилла, имея в виду наблюдаемую в стране вспышку коронавируса. Число заразившихся в Великобритании уже составило почти 90 человек.

Во время визита Камилла была в синем пальто и черных перчатках. Однако Чарльз, пожимая руки встречающим его лицам, обошелся без этого защитного аксессуара. Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за угрозы коронавируса королева Елизавета II впервые за многие десятилетия вручала в перчатках награды во время официальной церемонии в Букингемском дворце.

Между тем старший сын Чарльза принц Уильям, который вместе с женой Кейт Миддлтон сейчас находится с официальным визитом в Ирландии, пошутил на вечернем приеме в Дублине, что они с супругой распространяют коронавирус. К слову, на второй день их визита в этой стране было зарегистрировано сразу четыре новых случая заражения COVID-19. Таким образом общее число заболевших ирландцев составляет уже шесть человек.

Читайте также: В винтажном платье на приеме и в старых сапогах — на прогулке: Кейт Миддлтон покоряет Ирландию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рентген

Поздно обратились к врачам: в Ровно от пневмонии умерли два человека

новые санжары

Ждут Зеленского: эвакуированных граждан отпустят из обсервации в Новых Санжарах (фото, видео)

украинка Зинченко

«Появились новые проблемы»: оставшаяся из-за собаки в Китае украинка взволновала сеть новым заявлением

банкомат

Группа мошенников во главе с россиянином обворовывала украинцев: раскрыта преступная схема (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер