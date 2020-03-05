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Родные поначалу не удивились пропаже: установлена личность зверски убитой в Харькове женщины

15:16 5 марта 2020 487
Родные поначалу не удивились пропаже: установлена личность зверски убитой в Харькове женщины
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Харьковская полиция установила личность девушки, тело которой было обнаружено в канализационном коллекторе в Новобаварском районе. Погибшей оказалась 25-летняя жительница поселка Высокий Анастасия С.

Как сообщил источник ресурса «Комментарии. Харьков» в правоохранительных органах, девушка проживала вместе с родителями и младшим братом.

Родители сначала не обратили внимания на отсутствие девушки, ссылаясь на то, что она уже самостоятельная, и могла не появляться дома в течение нескольких дней. Тем не менее новость об обнаружении тела неизвестной в коллекторе заставила их задуматься и обратиться в полицию.

Напомним, тело было обнаружено 1 марта 2020 года. На нем остался только крестильный крестик с надписью «Спаси и сохрани», а рядом с телом погибшей нашли окровавленный свитер, по которому полиция и планировала установить личность погибшей.

А в Ивано-Франковской области в 2019 году произошел не менее жуткий случай с двухмесячным младенцем. Мать задушила его подушкой, а затем пыталась сжечь тело.

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