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Происшествия

Перерезали горло и пытались сжечь: в Харькове произошло жуткое убийство молодой женщины (фото)

15:59 2 марта 2020 1128
Тело жертвы сожгли
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харькове убили и сожгли молодую женщину — ее изувеченное тело обнаружили в водяном коллекторе в Новобаварском районе. Напомним, ранее в Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ.

«В районе Баварии нашли труп девушки в водяном коллекторе. Девушке перерезали горло, потом обложили газетами, облили бензином и сожгли. Опознать погибшую пока не удалось», — написал один из пользователей соцсетей, опубликовав фото.

Прибывшие на место инцидента правоохранители подтвердили, что личность жертвы не установлена. На вид ей 20−35 лет.

Тело было обнаружено 1 марта 2020 года.

На нем остался только крестильный крестик с надписью «Спаси и сохрани».

Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Убийство»).

Опознать личность погибшей в полиции может помочь найденный рядом с телом свитер.

Была ли девушка изнасилована, на данный момент неизвестно, сообщает местный ресурс Ньюзрум.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Ковеле произошло резонансное преступление с участием двух мужчин ромской национальности. Они участвовали в жестоком групповом изнасиловании молодой женщины. А в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки.

Фото ГУ Нацполиции в Харьковской области

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