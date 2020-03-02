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Перерезали горло и пытались сжечь: в Харькове произошло жуткое убийство молодой женщины (фото)
В Харькове убили и сожгли молодую женщину — ее изувеченное тело обнаружили в водяном коллекторе в Новобаварском районе. Напомним, ранее в Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ.
«В районе Баварии нашли труп девушки в водяном коллекторе. Девушке перерезали горло, потом обложили газетами, облили бензином и сожгли. Опознать погибшую пока не удалось», — написал один из пользователей соцсетей, опубликовав фото.
Прибывшие на место инцидента правоохранители подтвердили, что личность жертвы не установлена. На вид ей 20−35 лет.
Тело было обнаружено 1 марта 2020 года.
На нем остался только крестильный крестик с надписью «Спаси и сохрани».
Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Убийство»).
Опознать личность погибшей в полиции может помочь найденный рядом с телом свитер.
Была ли девушка изнасилована, на данный момент неизвестно, сообщает местный ресурс Ньюзрум.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Ковеле произошло резонансное преступление с участием двух мужчин ромской национальности. Они участвовали в жестоком групповом изнасиловании молодой женщины. А в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки.
Фото ГУ Нацполиции в Харьковской области
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