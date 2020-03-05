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Мир

Во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд (фото)

15:38 5 марта 2020 141
Сошедший с рельсов поезд
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Во Франции сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд TGV, следовавший из Страсбурга в Париж. Как сообщает издание The Local, пострадал по меньшей мере 21 человек — в том числе машинист. Его доставили в больницу вертолетом.

Двигавшиеся со скоростью 270 километров в час сошедшие с рельсов локомотив и несколько вагонов, к счастью, сохранили вертикальное положение. Всего в поезде было 300 пассажиров.

По предварительной причине, авария произошла из-за просадки грунта под железнодорожным полотном.

Железнодорожное сообщение между городами было временно прервано.

Поезд TGV сошел с рельсов впервые за почти 40 лет существования этой сети французских скоростных электропоездов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельном крушение поезда в Италии.

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