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Во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд (фото)
Во Франции сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд TGV, следовавший из Страсбурга в Париж. Как сообщает издание The Local, пострадал по меньшей мере 21 человек — в том числе машинист. Его доставили в больницу вертолетом.
Двигавшиеся со скоростью 270 километров в час сошедшие с рельсов локомотив и несколько вагонов, к счастью, сохранили вертикальное положение. Всего в поезде было 300 пассажиров.
По предварительной причине, авария произошла из-за просадки грунта под железнодорожным полотном.
Железнодорожное сообщение между городами было временно прервано.
Поезд TGV сошел с рельсов впервые за почти 40 лет существования этой сети французских скоростных электропоездов.
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