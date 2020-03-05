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Dream BIG Forum: В Украине прошел образовательно-мотивационный форум нового формата
В Украине прошло образовательно-мотивационное мероприятие, которое собрало полный Дворец спорта (площадку на 6 тыс. зрителей) — Dream BIG Forum. Организатором и вдохновителем форума стал основатель девелоперской компании TARYAN Group Артур Мхитарян.
«Этот форум мы посвятили Мечте. Мощной силе, зажигающей сердца. Мечта — это про созидание и стремление сделать мир лучше. Черпайте силы из большой Мечты, идите за ней и никогда не сдавайтесь! Именно эти слова мы сказали тысячам людей в зале, я благодарю каждого за мощную энергетику и вдохновение, это было незабываемо», — заявил организатор Dream BIG Forum Артур Мхитарян.
Мероприятие уникально тем, что стало симбиозом вдохновляющих и мотивирующих выступлений и захватывающего шоу — такого формата в Украине еще не было. С гостями делились своим опытом достижения самых смелых мечтаний и высоких целей эксперты из абсолютно различных сфер жизни.
Кроме Артура Мхитаряна, на форуме выступили первый президент Украины Леонид Кравчук, бизнесмен и государственный деятель, который стоял у истоков создания современного Дубая, Ахмед Бин Байат, известный американский писатель Роберт Грин, основатель FEDORIV Group и FEDORIV Agency Андрей Федорив, соучредитель Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь, мотивационный спикер Алла Клименко и выдающийся украинский боксер Александр Усик.
Ведущей мероприятия была Маша Ефросинина.
Отдельной неожиданностью для гостей стало выступление певицы TAYANNA. Она присоединилась к Алле Клименко во время ее мотивационной речи. А заключительное выступление Артура Мхитаряна сопровождалось эффектным аудио-визуальным шоу.
С высокой долей социальной ответственности организаторы подошли и к финальному гала-вечеру — он превратился в благотворительный аукцион, где лотами стали индивидуальные встречи покупателя со знаменитыми спикерами. В итоге Dream BIG Forum собрал 1,5 млн грн для благотворительного фонда «Таблеточки», который помогает семьям и онкоотделениям детских больниц бороться за жизни и мечты маленьких пациентов.
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