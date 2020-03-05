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Происшествия

Воспитанники интерната жестоко избили сверстника и сняли это на видео (18+)

18:27 5 марта 2020 195
Скрин видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Сумах произошло очередное показательное избиение подростка его сверстниками, которые еще и сняли происходящее на видео. Напомним, ранее суд в Бердичеве отправил под арест школьниц, избивших на камеру сверстницу.

Публичное «наказание» произошло 26 февраля на территории Путивльской специализированной школы — интерната в Сумской области.

Причем, по словам автора поста в Facebook, который нашел видео в другой соцсети, речь не шла о конфликте между тремя учениками 5 и 6 класса — скорее все происходило на спор и ради так называемого хайпа.

Избитый мальчик получил сильные ушибы ребер и почек, также у него оказался разбит нос.

В то же время родители мальчика, организовавшего избиение, предложили семье потерпевшего материальную помощь в размере …500 гривен.

Напомним, ранее в Херсоне педагог пыталась заставить школьников удалить с телефонов видео издевательств над сверстником, а мать пострадавшего школьника сделала неожиданное заявление.

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