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- 15:26 В Херсоне школьники жестоко избили одноклассника и сняли происходящее на видео
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В Херсоне школьники жестоко избили одноклассника и сняли происходящее на видео
В сеть выложили видео, снятое в Херсоне, на котором видно, как школьники издеваются над мальчиком и снимают это на телефоны. Ранее суд в Бердичеве отправил под арест школьниц, избивших на камеру сверстницу.
Видео выложили на страничке «Информатор Херсон», а распространила его мать школьника, сообщившая, что над ее сыном издеваются каждый день, а педагог не контролирует ситуацию.
«Учителя боятся за свою „шкуру“, классная учительница подговаривает родителей удалить все доказательства с телефонов своих детей», — пишет мама школьника, добавляя скрин переписки в мессенджере.
А правоохранители отреагировали на эту ситуацию. Как сообщил начальник отдела ювенальной превенции областного главка полиции Ярослав Шанько, в настоящее время создана комиссия по противодействию буллингу, в состав которой вошли администрация школы и представители ювенальной полиции. «В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства… Если будет доказано, что в учебном заведении имел место факт буллинга, то родители, а также, возможно, и руководство школы, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщают в ГУ НП в Херсонской области.
Полиция Херсонщины напоминает, что за травлю предусмотрена ответственность согласно ст.173−4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на жилмассиве Борщаговка старшеклассницы сильно избили ученицу 9 класса и сняли это на видео. Причиной агрессии подростков называют тот факт, что избирая девочка была в школе новенькой.
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