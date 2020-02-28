24.37 / 24.59 26.68 / 27.07
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Херсоне школьники жестоко избили одноклассника и сняли происходящее на видео

15:26 28 февраля 2020 482
Буллинг
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео, снятое в Херсоне, на котором видно, как школьники издеваются над мальчиком и снимают это на телефоны. Ранее суд в Бердичеве отправил под арест школьниц, избивших на камеру сверстницу.

Видео выложили на страничке «Информатор Херсон», а распространила его мать школьника, сообщившая, что над ее сыном издеваются каждый день, а педагог не контролирует ситуацию.

«Учителя боятся за свою „шкуру“, классная учительница подговаривает родителей удалить все доказательства с телефонов своих детей», — пишет мама школьника, добавляя скрин переписки в мессенджере.

А правоохранители отреагировали на эту ситуацию. Как сообщил начальник отдела ювенальной превенции областного главка полиции Ярослав Шанько, в настоящее время создана комиссия по противодействию буллингу, в состав которой вошли администрация школы и представители ювенальной полиции. «В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства… Если будет доказано, что в учебном заведении имел место факт буллинга, то родители, а также, возможно, и руководство школы, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщают в ГУ НП в Херсонской области.

Полиция Херсонщины напоминает, что за травлю предусмотрена ответственность согласно ст.173−4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на жилмассиве Борщаговка старшеклассницы сильно избили ученицу 9 класса и сняли это на видео. Причиной агрессии подростков называют тот факт, что избирая девочка была в школе новенькой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Приходько

Украинскую певицу полиция выгнала из Лувра (видео)

Татьяна Монтян

"Донецк чист, а Киев — помойка": Монтян жестко ответили после поездки к боевикам "ДНР"

«Комод»

Женщина через интернет купила по дешевке комод – но ее ждал досадный сюрприз (фото)

Появились данные о состоянии заболевшей коронавирусом в Италии украинки

Появились данные о состоянии заболевшей коронавирусом в Италии украинки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер