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Политика

Камбин Шмыгаля провел первое заседание: о чем говорили и что решили

18:47 5 марта 2020 130
Камбин Шмыгаля провел первое заседание: о чем говорили и что решили
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Новосформированный Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание, на котором принял решение об усилении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Напомним, в Украине подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом — житель Черновцов госпитализирован.

Также были рассмотрены так называемые технические решения, необходимые для запуска нового правительства.

«Нам предстоит много работы, мы должны быстро войти в темп. Хочу отметить, что правительство, министерства сделают максимально необходимое для того, чтобы результат был положительным и ощущался людьми. Поэтому сегодня мы должны проголосовать, в первую очередь, необходимые для запуска нового правительства кадровые решения», — заявил премьер, которого цитирует Правительственный портал.

По его словам, уже следующее заседание будет посвящено ходу реформ и реакции на пандемию коронавируса.

Напомним, 4 марта Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Его кандидатуру поддержал 291 депутат Рады.

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