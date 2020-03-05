24.53 / 24.79 27.26 / 27.69
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Люди и звери

В Одесском зоопарке родился краснокнижный тигренок (фото)

19:45 5 марта 2020 176
тигренок
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В зоопарке Одессы радуются пополнению в семье краснокнижных амурских тигров. У звериной четы Тайгера и Натали родился детеныш. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как родившуюся в Одесском зоопарке сову возвращали в дикую природу для борьбы с полчищами крыс.

Новорожденный тигренок чувствует себя превосходно, все время находится рядом с мамой-тигрицей и потихоньку познает мир.

Выход в свет — в общий вольер — состоится немного позже. Тогда посетители смогут полюбоваться на тигренка. Имя ему выберут во время специального конкурса «Дай имя малышу».

Кроме родителей тигренка, в Одесском зоопарке есть еще один амурский тигр. В прошлом году молодого хищника доставили в зоопарк, где он пока еще только обживается. А коренные одесситы еще помнят тигра по кличке Янтарь, который жил в Одесском зоопарке и умер в возрасте 19 лет в 2005 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на улицах Одессы иногда можно увидеть живых львят.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Госпитализированного в Одесской области подростка проверили на коронавирус: озвучены результаты

Госпитализированного в Одесской области подростка проверили на коронавирус: озвучены результаты

ДТП на Новообуховской трассе

Крупное ДТП под Киевом: одно из столкнувшихся авто отлетело на остановку общественного транспорта (фото)

«Я ухожу, чтобы вернуться»: Рабошапка со скандалом покинул зал Рады

"Я ухожу, чтобы вернуться": Рябошапка со скандалом покинул зал Рады (видео)

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Путин и Эрдоган договорились по Сирии: что известно о встрече в Кремле

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер