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В Одесском зоопарке родился краснокнижный тигренок (фото)
В зоопарке Одессы радуются пополнению в семье краснокнижных амурских тигров. У звериной четы Тайгера и Натали родился детеныш. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как родившуюся в Одесском зоопарке сову возвращали в дикую природу для борьбы с полчищами крыс.
Новорожденный тигренок чувствует себя превосходно, все время находится рядом с мамой-тигрицей и потихоньку познает мир.
Выход в свет — в общий вольер — состоится немного позже. Тогда посетители смогут полюбоваться на тигренка. Имя ему выберут во время специального конкурса «Дай имя малышу».
Кроме родителей тигренка, в Одесском зоопарке есть еще один амурский тигр. В прошлом году молодого хищника доставили в зоопарк, где он пока еще только обживается. А коренные одесситы еще помнят тигра по кличке Янтарь, который жил в Одесском зоопарке и умер в возрасте 19 лет в 2005 году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на улицах Одессы иногда можно увидеть живых львят.
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