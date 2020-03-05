Украина

«Масок нет!» — такие объявления появились во многих аптеках ОРДЛО. Ажиотаж на волне сезонной заболеваемости гриппом и страха заразиться коронавирусом, по словам фармацевтов, создают в основном пенсионеры, которые пересекают линию разграничения. «Кто-то разгоняет слух о том, что со стороны Украины при отсутствии медицинской маски на лице якобы могут попросту развернуть обратно», — пишут на канале Донецк Donbass в Telegram.



В тематических ветках о ситуации на линии разграничения эту информацию не подтверждают. Не подтвердили ее и в Госпогранслужбе Украины.

— Сотрудники Госпогранслужбы Украины в связи с эпидемией гриппа и мероприятиями по защите от такого опасного штамма как коронавируса используют средства индивидуальной защиты, в частности медицинские маски, во время несения службы на пунктах въезда/выезда (КПВВ) при проведении температурного скрининга лиц, которые следуют на подконтрольную украинской власти территорию. То есть при измерении температуры людям, въезжающим на мирную территорию. Температурный скрининг является сейчас обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через аэропорты, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Однако от самих пассажиров, пересекающих линии разграничения с ОРДЛО, ношения медицинских масок, мы не требуем, — рассказал «ФАКТАМ» глава пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что правила пересечения границы с соседней страной изменились.

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