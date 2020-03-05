Киевский университет ввел ограничения для студентов из-за коронавируса

Украина

Главный вуз страны — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — отреагировал на эпидемию коронавируса. Напомним, в Черновицкой области вводят тотальный карантин из-за распространения COVID-19.

Ректор Леонид Губерский 5 марта издал приказ об ограничении проведения массовых мероприятий и зарубежных поездок работников и студентов.

Превентивные меры вступят в силу со вторника, 10 марта.

«С целью предотвращения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19… в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко с 10 марта 2020 года приостанавливается: проведение массовых мероприятий образовательного, научного, социального, спортивного и художественно-развлекательного характера во всех корпусах и на территории университета; направление за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников, выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп, отдельных иностранных граждан», — говорится в приказе ректора.

Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения.

Напомним, Минздрав Украины решил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий на всей территории страны.

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