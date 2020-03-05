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Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубка мира
В пятницу, 6 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит без болельщиков, состоится очередной старт — мужская спринтерская гонка на 10 км.
Честь сборной Украины, которая недавно завоевала «золото» чемпионата Европы в смешанной эстафете, среди 109 спортсменов будут отстаивать пять биатлонистов. Наш капитан Дмитрий Пидручный уйдет на дистанцию под 5-м стартовым номером, Артем Прима — под 15-м (оба — на фото), Сергей Семенов — под 46-м, Антон Дудченко — под 69-м и Руслан Ткаленко — под 103-м.
Прямую видеотрансляцию мужского спринта смотрите (в 18:30) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 2» и «Матч!».
Отметим, что в общем зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный занимает 20-ю позицию, Артем Прима — 24-ю, Антон Дудченко — 52-ю, Сергей Семенов — 74-ю и Руслан Ткаленко — 87-ю.
В субботу, 7 марта, на этапе Кубка мира в Нове-Место состоятся женская (в 15:00) и мужская (в 18:00) эстафетные гонки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучшая из украинок Валя Семеренко завершила женский спринт в Нове-Место на 12-м месте.
Фото biathlon.com.ua
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