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Спорт

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Мексике (видео)

8:29 6 марта 2020 57
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая ракетка мира) уверенно вышла в четвертьфинал турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом чуть более 250 тысяч долларов.

Наша соотечественница встречалась с белоруской Ольгой Говорцовой (142-я), с которой ранее на официальных соревнованиях не пересекалась, и не испытала особых проблем, выиграв в двух сетах — 6:3, 6:4.

Заработав 6 275 долларов призовых, теперь Свитолина сыграет с 17-летней канадкой Лейлой Фернандес (126-я).

А вот в парном разряде Элина прекратила свои выступления в Монтеррее. Причем, не выходя на корт — пара вынуждена была сняться с четвертьфинала из-за травмы колена партнерши украинки Йоханны Конты из Великобритании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина прервала кошмарную серию поражений.

Фото WTA

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