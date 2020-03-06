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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Мексике (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая ракетка мира) уверенно вышла в четвертьфинал турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом чуть более 250 тысяч долларов.
Наша соотечественница встречалась с белоруской Ольгой Говорцовой (142-я), с которой ранее на официальных соревнованиях не пересекалась, и не испытала особых проблем, выиграв в двух сетах — 6:3, 6:4.
No.1 seed moving@ElinaSvitolina defeats Govortsova, 6−3, 6−4, at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/8l9ZpMs8LW— WTA (@WTA) March 6, 2020
Заработав 6 275 долларов призовых, теперь Свитолина сыграет с 17-летней канадкой Лейлой Фернандес (126-я).
А вот в парном разряде Элина прекратила свои выступления в Монтеррее. Причем, не выходя на корт — пара вынуждена была сняться с четвертьфинала из-за травмы колена партнерши украинки Йоханны Конты из Великобритании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина прервала кошмарную серию поражений.
Фото WTA
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