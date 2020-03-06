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В "Слуге народа" заявили, что судьбу Рябошапки решил его демарш в Раде: сеть не поверила

8:58 6 марта 2020 7
В «Слуге народа» заявили, что судьбу Рябошапки решил его демарш в Раде: сеть не поверила
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки спровоцировал его демарш в Раде. В этом пользователей сети попыталась убедить нардеп Галина Янченко («Слуга Народа»).

По ее словам, во фракции не было единого решения о выражении недоверия Рабошапке депутаты определялись самостоятельно.

Янченко уверяет, что «неуважение» прокурора к депутатам, которое он выказал уходом из зала, заставил даже его симпатиков вставить карточки для голосования назад в слоты.

Тем не менее в сети в версию Янченко не поверили, а «слуги» получили изрядную порцию злой критики в свой адрес. Больше всех не стеснялась в выражениях нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, которая назвала коллег по парламенту приспособленцами и комсомольцами в самом худшем значении этого слова.

«Буду знать, как в „Слуге народа“ решаются важные для страны вопросы», — отреагировал Роман Маселко.

«Верю, что это правда, именно такой уровень принятия решений», — сыронизировал представитель «Батькивщины» Игорь Луценко.

Напомним, Рада выразила недоверие генпрокурору, успевшему проработать 3 месяца, 263 голосами. К «слугам», поддержавшим соответствующее решение, присоединился весь состав «ОПЗЖ», групп «За будущее» и «Довира».

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